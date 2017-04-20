Н.Назарбаев обсудил переход на латиницу с представителями творческой интеллигенции РК
20 апреля 2017, 15:56
Президент также отметил важность задачи по модернизации общественного сознания.
Президент РК Нурсултан Назарбаев в Акорде провел встречу с представителями творческой интеллигенции Казахстана. В ней приняли участие писатели Бексултан Нуржекеев, Дулат Исабеков и Смагул Елубаев, сообщает пресс-служба Президента РК.
Глава государства, поприветствовав деятелей творческой интеллигенции Казахстана, отметил огромную роль искусства, творчества в жизни человека и общества в целом, а также поблагодарил присутствующих за внесенный вклад в укрепление Независимости страны.
В ходе беседы был затронут широкий спектр вопросов как культурно-гуманитарной, так и общественно-политической сфер жизни, в том числе касательно перехода на латинский алфавит, демографической и миграционной политики, процесса внедрения трехъязычного образования.
Президент Казахстана выделил ряд направлений и приоритетов опубликованной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
Были обсуждены актуальные вопросы реализованных за годы Независимости крупных творческих проектов. В частности, это программа «Мәдени мұра» в сфере восстановления историко-культурных памятников и объектов на территории Казахстана, а также программа «Халық тарих толқынында», благодаря которой удалось осуществить системный сбор и анализ документов из ведущих мировых архивов по истории нашей страны.
Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на необходимости продвижения темы патриотизма, который начинается с любви к своей малой родине.
В завершение глава государства отметил большую важность стоящей перед казахстанцами задачи по модернизации общественного сознания и подчеркнул актуальность реализации её положений для развития страны.
Фото: www.akorda.kz
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