Акимат Астаны продолжает строительство Малого кольца для разгрузки Левого берега

«Малое транспортное кольцо будет иметь возможность пропуска более 90 тыс. автомобилей в сутки, на проектный момент открытия в 2021 году оно позволит 20 тыс. автомобилям миновать центр города» - Саулебаев.

Акимат Астаны завершает строительство 6 км дорог и 32 км инженерных сетей в микрорайоне Комсомольский, Коктал-2, правой стороне Юго-Востока и южнее проспекта Тлендиева. Об этом сегодня сообщили сотрудники учреждения в ходе пресс-тура по объектам строительства и ремонта городских дорог, передает корреспондент Zakon.kz





По мнению чиновников, одним из перспективных и самых важных аспектов снятия транспортной напряженности города станет дальнейшее строительство Малой кольцевой дороги. Общая протяженность составляет 35 км, из них с 2008 года построено 22,8 км, а также 9 из 14 развязок, мостов и путепроводов.





«Малое транспортное кольцо будет иметь возможность пропуска более 90 тыс. автомобилей в сутки, на проектный момент открытия в 2021 году это кольцо позволит как минимум 20 тысячам автомобилей миновать центр города» - рассказал заместитель руководителя управления автомобильных дорог Астаны Болат Саулебаев.





«В текущем году мы планируем завершить работы по строительству ул. Кошкарбаева (№ 14), по ул. Ш. Бейсековой от пр. Н. Тлендиева до ул. Конституции - планируется продолжить изъятие земельных участков под дальнейшее строительство. Данная улица с закольцовкой, с продолжением ул. Акжол позволит транспорту миновать центр старого города. По транспортной развязке на пересечении ул. Ш. Бейсековой и пр. Н. Тлендиева начаты работы по строительству теплотрассы 5 ввода. Также ведется продолжение строительства ул. Бейсековой от ул. Сыганак до ул. Улы Дала протяженность 2,9 км, - рассказал Саулебаев. - Планируется открыть проезд по улице Сарайшык от пр. Туран до ул. Бейсековой. Данная мера позволит транзитному транспорту миновать центр левобережной части города, что значительно сократит интенсивность движения по проспектам Туран, Кабанбай батыра и пр. Мәнгілік Елі».





Для строительства развязки по улице Тлендиева, которая относится к проекту Малого транспортного кольца, городские власти уже закрыли рынок «Камкор». Однако в этом году, как заверил представитель акимата, денег на развязку нет, а потому управление ограничилось прокладкой инженерных сетей, для обеспечения Левого берега столицы бесперебойным теплом.





К слову, к подготовке инженерно-транспортной инфраструктуры города для Международной выставки ЭКСПО-2017, нового железнодорожного вокзала, многофункционального комплекса«Абу Даби Плаза», а также к другим крупным объектам, вводимым к началу проведения выставки, теперь добавилось еще одно приоритетное направление - работы управления автомобильных дорог в этом году.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Today.kz



