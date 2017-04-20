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Британские СМИ назвали дату начала Третьей мировой войны

20 апреля 2017, 20:37

Ясновидящий напомнил изданию, что он также предрек «нападение» Трампа на Сирию.

Ясновидящий Горацио Вильегас заявил, что благодаря его сбывшимся пророчествам стала известна дата начала ядерной войны. Сообщает Рамблер со ссылкой на британский таблоид Daily Star.

Издание подчеркивает, что Вильегас еще в 2015 году предсказывал, что Дональд Трамп выиграет выборы президента США и станет «королем иллюминатов», который «принесет Третью мировую войну».

Ясновидящий напомнил изданию, что он также предрек «нападение» Трампа на Сирию.

«И всего лишь несколько дней назад у ясновидящего-католика, который живет в Техасе, было видение: ему показали огненные шары, падающие с неба и попадающие на Землю», - отмечает Daily Star.

После этого Вильегас «понял», что Третья мировая война начнется 13 мая 2017 года, в 100-летнюю годовщину последнего явления Девы Марии в португальской Фатиме. Закончится война, по его мнению, 13 октября этого же года, но «для многих будет слишком поздно».

Фото: Русская Сила

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