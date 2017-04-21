Звезду американского футбола нашли мертвым с библейской цитатой на лбу

Спортсмен был одним из самых высокооплачиваемых игроков НФЛ.

Бывший игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Ингленд Пэтриотс» Аарон Эрнандес, приговоренный к пожизненному заключению, найден мертвым в тюрьме в штате Массачусетс, США. Об этом сообщает Fox News.





Спортсмен находился в одиночной камере. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что он покончил с собой.





New York Daily News сообщает, что у спортсмена на лбу был написан стих из библии: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" (Иоанн, 3:16).





Охранники сообщили, что в его камере была найдена библия, отрытая на странице с этим стихом





15 апреля 2015 года Эрнандеса признали виновным в убийстве полупрофессионального игрока в американский футбол Одина Ллойда, незаконном хранении оружия и боеприпасов. Преступление было совершено в июне 2013-го.





Эрнандес, игравший за «Нью-Ингленд Пэтриотс», был одним из самых высокооплачиваемых игроков НФЛ. По контракту, заключенному в 2012 году, спортсмен зарабатывал около 8 миллионов долларов в год.







