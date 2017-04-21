99 коротких и интересных фактов о человеке

- Единственная часть тела, которая не имеет кровоснабжения, — роговица глаза. Кислород она получает непосредственно из воздуха.





- Емкость мозга человека превышает 4 терабайта.





- До 7 месяцев ребенок может дышать и глотать одновременно.





- Ваш череп состоит из 29 различных костей.





- Нервный импульс из мозга движется со скоростью 274 км/ч.





- Один человеческий мозг генерирует больше электрических импульсов в течение одного дня, чем все телефоны мира, вместе взятые.





- Среднее человеческое тело содержит достаточно серы, чтобы убить всех блох на средней собаке; углерода — чтобы изготовить 900 карандашей; калия — чтобы выстрелить из игрушечной пушки; жира — чтобы сделать 7 кусков мыла; и достаточно воды, чтобы заполнить бочку в 50 литров.





- Сердце человека перекачивает 182 миллиона литров крови в своей жизни.





- 50000 клеток в вашем теле отмирают и заменяются на новые в то время, как вы читаете это предложение.





- Зародыш приобретает отпечатки пальцев в возрасте от 3 месяцев.





- Женские сердца бьются быстрее, чем мужские.





- Человек по имени Чарльз Осборн икал в течение 68 лет.





- Праворукие люди живут в среднем на 9 лет дольше, чем левши.





- Примерно 2/3 людей наклоняют голову вправо, когда целуются.





- Человек забывает 90% своих снов.





- Общая длина кровеносных сосудов в организме человека — примерно 100000 километров.





- Весной частота дыхания в среднем на 1/3 выше, чем осенью.





- К концу жизни человек запоминает в среднем 150 триллионов бит информации.





- 80% тепла человеческого тела уходит из головы.





- Когда вы краснеете, ваш желудок краснеет тоже.





- Чувство жажды появляется при потере воды, равной 1% от веса тела. Потеря более 5% может привести к обмороку, а более 10% — к смерти от иссушения.





- В теле человека работает не менее 700 ферментов.





- Люди — единственные существа, которые спят на спине.





- В среднем 4-летний ребенок задает в день 450 вопросов.





- Уникальные отпечатки пальцев имеют кроме людей еще и коалы.





- Только 1% бактерий вызывает недуги у человека.





- Всех людей на планете можно с комфортом уложить в куб со стороной 1000 метров.





- Научное название пупка — умбиликус.





- Зуб — единственная часть человеческого организма, которая не способна к самовосстановлению.





- В среднем человеку необходимо 7 минут, чтобы заснуть.





- Правша большую часть пищи пережевывает на правой стороне челюсти, левша — на левой.





- В мире всего 7% левшей.





- Аромат яблок и бананов помогает похудеть.





- Длина волос на голове, отращиваемых человеком в среднем в течение жизни, — 725 километров.





- Среди людей, которые могут двигать ушами, только 1/3 может двигать одним ухом.





- Средний человек за всю свою жизнь проглатывает 8 маленьких пауков.





- Общий вес бактерий, живущих в организме человека, составляет 2 килограмма.





- 99% всего кальция в организме находится в зубах.





- Губы человека в сотни раз чувствительнее, чем кончики пальцев. Настоящий поцелуй увеличивает пульс до частоты 100 и более ударов в минуту.





- Абсолютная сила жевательных мышц на одной стороне равна 195 килограммам.





- Во время поцелуя от одного человека к другому передается 278 различных культур бактерий. К счастью, 95% из них не представляют опасности.





- Партенофобия — это боязнь девственниц.





- Зубная эмаль — самая твердая ткань, производимая организмом человека.





- Если собрать все железо, содержащееся в организме человека, то получится лишь маленький винтик для часов.





- Существует более 100 различных вирусов, вызывающих насморк.





- Поцелуй достаточной продолжительности гораздо лучше, чем жвачка, нормализует кислотность в полости рта.





- Ударяясь головой о стену, вы можете терять 150 килокалорий в час.





- Человек — единственный представитель животного мира, способный рисовать прямые линии.





- За время жизни кожа человека сменяется примерно 1000 раз.





- Ямочки на пояснице есть у каждого человека, только у кого-то они ярко выражены, а у других менее заметны. Место появления ямочек находится там, где срастается таз с крестцом, так что появление их вполне обосновано.





- Женщины моргают примерно в 2 раза чаще, чем мужчины.





- В состав человеческого организма входит всего 4 минерала: апатит, арагонит, кальцит и кристобалит.





- Настоящий страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с парашютом и стрельба из пистолета.





- Мужчины считаются карликами при росте ниже 130 см, женщины — ниже 120 см.





- Ногти на пальцах рук растут примерно в 4 раза быстрее, чем на пальцах ног.





- Люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все остальные.





- Нервные импульсы в человеческом теле перемещаются со скоростью примерно 90 метров в секунду.





- В головном мозге человека за одну секунду происходит 100000 химических реакций.





- Дети рождаются без коленных чашечек. Они появляются только в возрасте 2-6 лет.





- Если у одного из однояйцевых близнецов не хватает того или иного зуба, как правило, такой же зуб отсутствует и у другого близнеца.





- Площадь поверхности человеческих легких примерно равна площади теннисного корта.





- В среднем человек за всю жизнь тратит на поцелуи 2 недели.





- У блондинов борода растет быстрее, чем у брюнетов.





- Лейкоциты в организме человека живут 2-4 дня, а эритроциты — 3-4 месяца.





- Самая сильная мышца в человеческом теле — язык.





- Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. Вес сердца взрослого человека составляет 220-260 граммов.





- С момента рождения в мозгу человека уже существует 14 миллиардов клеток, и число это до самой смерти не увеличивается. Напротив, после 25 лет оно сокращается на 100 тысяч в день. За минуту, потраченную вами на чтение страницы, умирает около 70 клеток. После 40 лет деградация мозга резко ускоряется, а после 50 нейроны (нервные клетки) усыхают и сокращается объем мозга.





- При рождении в теле ребенка около 300 костей, в зрелом возрасте их насчитывается всего 206.





- Тонкая кишка человека при жизни имеет длину около 2 с половиной метров. После его смерти, когда мускулатура стенки кишки расслабляется, длина достигает 6 метров.





- Правое легкое человека вмещает в себя больше воздуха, чем левое.





- Взрослый человек делает примерно 23000 вдохов (и выдохов) в день.





- Самые мелкие клетки в организме мужчины — клетки спермы.





- Во рту человека около 40000 бактерий.





- В организме человека около 2000 вкусовых рецепторов.





- Человеческий глаз способен различать 10 миллионов цветовых оттенков.





- Химическое соединение, ответственное за экстаз любви (фенилэтиламин), присутствует в шоколаде.





- Человеческое сердце создает давление, которого достаточно, чтобы поднять кровь на уровень 4-го этажа.





- Во сне человек сжигает больше калорий, чем во время просмотра телевизора.





- Дети растут быстрее всего весной.





- Каждый год гибнет более 2 тысяч левшей из-за ошибки в эксплуатации механизмов, предназначенных для правшей.





- Оказывается, каждый трехсотый мужчина имеет возможность удовлетворить себя орально.





- Человек использует 17 мышц, когда улыбается, и 43 — когда хмурится.





- В возрасте 60 лет большинство людей теряют половину своих вкусовых рецепторов.





- Во время полета в самолете скорость роста волос у человека удваивается.





- 1% людей может видеть инфракрасное и 1% — ультрафиолетовое излучения.





- Если вы заперты в полностью закрытой комнате, то вы умрете от отравления диоксидом углерода, а не из-за недостатка воздуха.





- По статистике, лишь 1 человек на 2 миллиарда перешагивает порог 116 лет.





- В среднем человек говорит 4800 слов за 24 часа.





- Сетчатка внутри глаза охватывает около 650 кв. мм и содержит 137 миллионов светочувствительных клеток: 130 миллионов палочек для черно-белого видения и 7 миллионов колбочек для цветового зрения.





- Наши глаза всегда одного размера от рождения, но наш нос и уши никогда не перестают расти.





- С утра человек примерно на 8 миллиметров выше, чем вечером.





- Мышцы фокусировки глаза двигаются 100000 раз в день. Чтобы мышцы ног сделали столько же сокращений, нужно ходить 80 километров в день.





- Кашель — взрывной заряд воздуха, который движется со скоростью до 60 миль/ч.





- По данным немецких исследователей, риск сердечного приступа выше в понедельник, чем в любой другой день недели.





- Кость в 5 раз прочнее стали.





- Невозможно чихнуть с открытыми глазами.





- Вросшие ногти — наследственная черта.





- Нормальный человек умрет от полного отсутствия сна быстрее, чем от голода. Смерть произойдет примерно через 10 дней без сна, в то время как от голода — через несколько недель.





- Средняя продолжительность жизни — 2475576000 секунд, за жизнь мы произносим в среднем 123205750 слов, занимаемся сексом 4239 раз.







