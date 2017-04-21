Дорогу Smart Zholy!

Как молодым казахстанцам построить цифровую экономику? Ответам на этот вопрос была посвящена презентация программы Smart Zholy Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации, прошедшая вчера в Назарбаев центре.

Программа стартовала в конце марта текущего года и делится на два этапа. Первый этап охватил Астану, Алматы, Караганду и Павлодар. По итогам конкурса были отобраны 10 финалистов из более 70 подавших заявки. В их числе - выпускники ведущих вузов страны - Назарбаев Университета, КБТУ и других. Выбранным командам будет предоставлена возможность создания инновационных проектов в партнерстве с крупными международными корпорациями в сфере телекоммуникаций, логистики, финансов и здравоохранения. Впоследствии молодые таланты смогут применить полученные знания в своих разработках и строить будущее страны, которое, по словам министра информации и коммуникаций РК Даурена Абаева, принявшего участие в презентации, представляется в цифровом формате. Интернет, высокие технологии уже проникают во все сферы жизни - логистику, образование, медицину, систему питания, культуру и отдых. Хотя каких-то 20 лет назад такой сценарий показался бы фантастическим.

- Благодаря креативному мышлению молодые ребята, не имеющие за плечами даже школьного аттестата, кардинально меняют среду, в которой мы с вами живем. Я уверен, что презентуемый сегодня проект станет эффективной площадкой для реализации прорывных идей молодых казахстанцев. За эти годы фонд претворил в жизнь мечты и стремления к творческому самовыражению тысяч талантливых детей, сегодня настал и ваш черед, - обратился министр к участникам мероприятия. Даурен Абаев также напомнил, что в нынешнем году МИК РК по поручению Главы государства приступает к реализации масштабной программы «Цифровой Казахстан», поэтому таким начинаниям, как Smart Zholy, ведомство будет уделять особое внимание и оказывать всяческую поддержку.

Руководитель программы Smart Zholy Рашид Дюсенбаев пояснил, что команды финалистов отправятся на две недели в Сингапур и будут базироваться в центре сингапурской стартап-экосистемы - знаменитом Block 71. Под руководством менторов мирового уровня молодые казахстанцы смогут пройти от идей до первичного продукта и представить его крупнейшим азиатским корпорациям. На втором этапе масштабы проекта планируется расширить на всю страну.

Реализация данной программы позволит создать новую площадку по выводу молодежных стартапов не только на казахстанский, но и на глобальный рынок, позиционируя Астану как новую точку на технологической карте мира, считает исполнительный директор фонда Канат Джумабаев.

В ходе мероприятия выступил Тэдиус Ко, сооснователь Еshelon Asia Summit (Сингапур). По его словам, программа Smart Zholy поднимет на новый уровень освоение казахстанскими проектами одного из крупнейших рынков мира с суммарным объемом в 650 млн человек.

Гуляим Тулешева