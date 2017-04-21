Тем, кто собирается на природу в выходные: как отпугнуть клещей

Впереди – два выходных дня. Многие алматинцы, да и не только алматинцы, поедут, наверняка, на природу, подышать свежим весенним воздухом, нарвать цветов, поваляться на сочной нежной траве, порыбачить, устроить пикник и просто прогуляться.





Но прекрасный отдых могут испортить клещи, у которых как раз сейчас сезон. Какие могут быть последствия от укуса клещей, всем известно, и с этим лучше не сталкиваться. Вот вам конкретные простые советы, как не вернуться домой с клещами , избежать этой смертельной опасности.





Если вы проводите много времени на открытом воздухе, важно знать, как защитить себя от клещей. Они не только противные, но также могут переносить смертельные заболевания.





Все, что нужно для этого трюка – валик и эфирное масло! Просто возьмите с собой этот валик, и добавьте немного эфирного масла на валик даже в том случае, если решите просто покататься на велосипеде. Распыление эфирного масла на одежду и растирание его на коже помогут отпугнуть клещей, которые хотят приблизиться к вам. Более того, этот трюк поможет справиться с комарами и мошками.





Здесь представлены 5 лучших эфирных масел, которыми вы можете воспользоваться.





Лаванда – самое удивительно то, что мы обожаем запах лаванды, но клещи его терпеть не могут. Более того, это относится также и к мошкам, и к комарам.





Мята болотная – это эфирное масло токсично для насекомых и является эффективным природным репеллентом!





Лимонник – масло лимонника получается из тропического растения лимонник, известного как »Cymbopogon». Оно обладает ярким цитрусовым ароматом и является натуральным средством для защиты от блох и клещей.





Эвкалипт – эвкалиптовое масло может быть использовано самостоятельно или в комбинации с маслом лимонника для сдерживания любых насекомых.





Лимон – эфирное масло лимона содержит соединение, известное как «limolene». Эта смесь считается особенно эффективным во время борьбы против блох и других насекомых.





Более подробно о том, как защититься от клещей и что делать при укусе, читайте здесь







