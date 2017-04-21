11-классника, спасшего девочку от нападения педофила, наградили за отвагу и мужество
21 апреля 2017, 15:32
Я не считаю это подвигом. На моём месте это сделал бы каждый - Тимурбек.
В Алматы сегодня состоялась церемония награждения ученика 11 класса школы им. Кунаева села Тургень Тимурбека Жамалладинова, спасшего 8-летнюю девочку от изнасилования, передает Zakon.kz.
Героя нашего времени, проявившего отвагу и мужество, под бурные аплодисменты, наградили грамотой и подарками от Министерства образования и науки Республики Казахстан.
"Я не считаю это подвигом. На моём месте это сделал бы каждый. Выражаю благодарность своей школе, ее директору и преподавательскому составу. Выражаю благодарность министру Сагадиеву. Хочу также поблагодарить акима области за выделенный мне грант. Я хочу сдать экзамен и надеюсь, что смогу поступить в университет с помощью своих знаний. Так как я рос в ауле, хочу стать ветеринаром и приносить пользу своей родине", - сказал Жамалладинов.
От имени министра образования и науки школьнику подарили мобильный телефон и планшет последней модели.
Мужественный поступок школьника отметил и аким области, который выделил ему грант. После окончания школы Тимурбек сможет поступить в Казахский национальный аграрный университ.
Напомним, что 14 апреля в селе Тургень 32-летний мужчина напал на 8-летнюю девочку. Школьник Тимурбек Жамалладинов, услышав крики о помощи, не прошел мимо и отбил девочку из рук насильника.
Диляра Азанбекова
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