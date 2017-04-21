Журналист показал все разрешенные в Северной Корее прически

Сдержанный стиль северокорейцев диктуется регламентом: всего 15 видов разрешенных властями страны стрижек для мужчин и женщин и запрет на окрашивание волос

Плакаты с разрешенными в КНДР прическами опубликовал в своем твиттере финский журналист Мика Макелайнен. Во время поездки он попросил парикмахера сделать ему наиболее востребованную у местных жителей прическу и очень удивился, что его не постригли как Ким Чен Ына — лидера Северной Кореи, самого популярного человека в стране, стилю которого граждане стремятся подражать.

«Моя Планета» уже рассказывала об особенностях жизни в Северной Корее, в частности о превратностях экономики, в которой постепенно сформировался класс привилегированных граждан. Их называют donju, что в переводе означает «хозяева денег».

Большая часть таких богачей живет в районе столицы, который иностранцы называют Pyonghattan. Он заполнен дорогими универмагами, ресторанами и круглосуточными кафе, которые стали обыденностью для других стран, но в Северной Корее остаются очень модными местами.