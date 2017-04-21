В Алматы на территории Центральной мечети проходит ярмарка вакансий

Данное мероприятие проводится совместно с Управлением занятости и социальных программ и Управлением по делам религий города Алматы, сообщает Zakon.kz





Как прокомментировал з аместитель руководителя Центра занятости населения г. Алматы Теримкул Жекетаев , цель данной ярмарки вакансий – помочь реально тем, кто ищет постоянную работу и не может пока найти. Вместе с соискателями работы, здесь находится более ста работодателей, среди которых различные компании, фирмы, ТОО и даже Жилстройсбербанк.





Место проведения ярмарки вакансий выбрано не случайно. Предварительно в Управлении занятости и социальных программ было проведено большое совещание совместно с Управлением по делам религий с участием 54 имамов, на котором было решено провести ярмарку вакансий на территории Центральной мечети, так как в пятницу идет жума намаз, и в мечеть приходит очень много прихожан. То есть это мероприятие проводится и с учетом того, чтобы о нем знало как можно больше людей.





- Как известно, в настоящее время в Казахстане проводится множество различных социальных мероприятий, реформы, внедряются интересные, эффективные программы, принимаются, меняются законы, поэтому цель данной ярмарки вакансий – объяснить, разъяснить тем, кто в этом нуждается, кто к нам обращается о проводимой работе по занятости населения, - говорит заместитель руководителя Центра занятости населения г. Алматы Теримкул Жекетаев. - В этом году, к примеру, была принята новая программа «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2020 год». Во-вторых, в этом году в нашей стране планируется переход на медицинское страхование. Учитывая это, горожане - и работающие, и не работающие, и самозанятые - должны получить свой социальный статус. В связи с этим, мы планируем еще провести такие ярмарки вакансий.





Как уже было отмечено, в проводимой сегодня ярмарке вакансий участвует более ста работодателей, среди них представители медицинских учреждений, Управления образования, региональной Палаты предпринимателей и корпорации «Даму». По всем вопросам алматинцев они дают исчерпывающие ответы, помогают людям найти подходящую работу.





- Следует отметить, что разъяснительные работы идут по всему городу, по каждому району делается обход, для чего созданы специальные штабы и мобильные группы, - подчеркнул Теримкул Жекетаев. - Их цель – довести до горожан, как, в частности, будет работать программа медицинского страхования.





На сегодняшней ярмарке вакансий было очень много людей, итоги - сколько человек обратилось, сколько человек получили направления, сколько трудоустроено - устроители подведут в конце рабочего дня. Пока известно, что работодатели представили более тысяч вакансий и где-то 150 человек уже оставили свое резюме, 250 человек взяли направление.

















Торгын Нурсеитова



