Житель СКО чудом вернулся домой после многолетнего рабства

Североказахстанские полицейские вернули домой мужчину, которого родные не видели восемь лет; его нашли в Алматинской области, где он работал на частной ферме.

Житель Петропавловска Виктор Прядкин в 2008 году просто вышел из дома и не вернулся. Родные безуспешно искали его и уже перестали надеяться увидеть его живым. Но однажды сестра мужчины Надежда Новоселова получила записку с номером телефона и, позвонив, выяснила, что Виктор трудится в каком-то частном хозяйстве на юге Казахстана.





"Я узнала, что он живет в одном из сел Алматинской области в работниках, и сама туда поехала. Попросила по телефону владельца хозяйства о встрече. Витю привезли к автостоянке двое мужчин на джипе. Они сказали, что он живет хорошо, мясо кушает, женщина у него есть. Но когда я брата увидела, у меня сердце защемило. Исхудавший, зубов нет, одет в старую дерматиновую куртку. Впрочем, на все мои вопросы он неоднократно повторил, что все нормально", — рассказывала позже Надежда. Вернувшись домой, Надежда потеряла покой, много передумав, она решила обратиться за помощью к начальнику ДВД СКО Берику Билялову. "До недавнего времени я никуда не обращалась, а выехать на его поиски нет возможности. Но меня терзает мысль о том, что у брата не все благополучно", — рассказала жительница Петропавловска генерал-майору полиции Берику Билялову.



