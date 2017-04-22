Житель СКО чудом вернулся домой после многолетнего рабства
22 апреля 2017, 10:45
Виктор трудится в каком-то частном хозяйстве на юге Казахстана.
Североказахстанские полицейские вернули домой мужчину, которого родные не видели восемь лет; его нашли в Алматинской области, где он работал на частной ферме.
Житель Петропавловска Виктор Прядкин в 2008 году просто вышел из дома и не вернулся. Родные безуспешно искали его и уже перестали надеяться увидеть его живым. Но однажды сестра мужчины Надежда Новоселова получила записку с номером телефона и, позвонив, выяснила, что Виктор трудится в каком-то частном хозяйстве на юге Казахстана.
"Я узнала, что он живет в одном из сел Алматинской области в работниках, и сама туда поехала. Попросила по телефону владельца хозяйства о встрече. Витю привезли к автостоянке двое мужчин на джипе. Они сказали, что он живет хорошо, мясо кушает, женщина у него есть. Но когда я брата увидела, у меня сердце защемило. Исхудавший, зубов нет, одет в старую дерматиновую куртку. Впрочем, на все мои вопросы он неоднократно повторил, что все нормально", — рассказывала позже Надежда. Вернувшись домой, Надежда потеряла покой, много передумав, она решила обратиться за помощью к начальнику ДВД СКО Берику Билялову. "До недавнего времени я никуда не обращалась, а выехать на его поиски нет возможности. Но меня терзает мысль о том, что у брата не все благополучно", — рассказала жительница Петропавловска генерал-майору полиции Берику Билялову.
По поручению начальника ДВД к поискам тут же подключились сотрудники уголовного розыска. Заместитель начальника УКП ДВД СКО полковник полиции Балабек Жахин, оперуполномоченный майор полиции Тимур Исмагамбетов нашли Виктора Прядкина в Алматинской области и привезли его вместе с гражданской супругой домой.
"Не описать моих чувств, что он жив и здоров. Моей благодарности нет конца. Простое человеческое спасибо сотрудникам, и особенно начальнику ДВД нашей Северо-Казахстанской области. Спасибо, что у нас так профессионально работает полиция", — выразила признательность полицейским горожанка.
Сам Виктор рассказал, что восемь лет назад после семейной ссоры он просто сел в вагон железнодорожного состава, ехавшего на юг. А поскольку был без документов, то при поверке пассажиров сотрудниками ЛОВД выпрыгнул из поезда недалеко от станции Чу. Скитался, работал на бахче, потом попал на эту ферму, где трудились около десяти человек. Там он прожил и проработал целых восемь лет, там же познакомился с гражданской супругой, с которой и вернулся домой.
Источник: Sputnik.kz
Фото: Sputnik.kz
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