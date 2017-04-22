В Актобе появятся более 30 новых скверов и аллей

Совместно с коммунальными службами была проведена работа по очистке дачных домов, пристроек, дворов, мест общего пользования и дорог.

По инициативе акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева на территории г. Актобе проводится работа по восстановлению имеющихся и созданию новых 34 скверов и аллей, сообщает пресс-служба акима области.





Скверы и аллеи, которые украсят город, пополнят зеленый фонд и станут местами отдыха для горожан, своими силами построят государственные учреждения - областные управления, территориальные департаменты, а также крупные организации и предприятия. В зависимости от проектов, в новых скверах и аллеях будут устроены спортивные и детские площадки, велодорожки и тротуары, установлены скамейки и др.





На сегодня начаты работы по строительству 3 скверов и аллей. Один из них заложен управлением образования, 2 - управлением строительства. Сегодня глава региона ознакомился с ходом работна данных объектах, а также внес свою лепту в их благоустройство и озеленение, высадив здесь первые саженцы деревьев лиственных и хвойных пород.





Отметим, в рамках трехмесячника по улучшению санитарного состояния и благоустройству территорий, активная работа по озеленению ведется во всех населенных пунктах Актюбинской области. Сегодня в благоустройстве и санитарной очистке участков, оказавшихся подтопленными в результате весеннего паводка в Актобе, приняли участие государственные служащие.





Совместно с коммунальными службами была проведена работа по очистке дачных домов, пристроек, дворов, мест общего пользования и дорог.





Ранее аким области поручил принять все необходимые меры по контролю за санитарно-эпидемиологической обстановкой в зонах подтопления, восстановлению социальной инфраструктуры, дорог и объектов энергетики.



