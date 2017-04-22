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Герой дня: Житель Шымкента нашел два миллиона тенге и вернул их

22 апреля 2017, 18:10

Борсетка со всем содержимым была возвращена в целости и сохранности

Житель Шымкента нашел борсетку с двумя миллионами тенге и вернул их хозяину. Об этом на своей странице в Facebook написал Алтай Айнабек, передает Zakon.kz.

"Вчера вечером после работы, заведующий складом Nuray Construction Қуаныш Накыпбеков вышел вечером со строительной площадки жилищного дома Сайрам и нашёл барсетку, каково же было его удивление, когда внутри обнаружилась внушительная сумма — около 2 млн тенге, а также документы и прочие мелочи. Куаныш тут же начал искал хозяина по документам, обратился в ближайшие магазины, друзья проверили через социальные сети и вскоре нашли… Барсетка со всем содержимом, включая деньги, передана в целостности и сохранности хозяину", - написал Айнабек (пунктуация и орфография сохранены, - прим).

Он добавил, что очень рад и горд тому, что его окружают замечательные, честные и ответственные люди.

"Мир не без добрых людей! Респект Куаныш! Друзья — хватит про политику и плохие новости. Давайте делиться чем-то хорошим, я считаю, что Қуаныш заслужил стать героем дня, вы согласны?", - написал Айнабек.

Фото: Facebook.

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