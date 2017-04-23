Двухлетний ребёнок утонул в Атырауской области, пишет " пишет " Ак Жайык ".





После обеда 21 апреля в ДЧС области поступило сообщение о том, что в пригородном поселке Ракуша пропал двухлетний мальчик.





Примерно в 18.00 тело малыша нашли и извлекли из воды рыбаки соседней Еркинкалы. В ДВД области подтвердили, что утонувший ребёнок и есть пропавший в п. Ракуша мальчик.



