Двухлетний ребёнок утонул в Атырауской области
23 апреля 2017, 01:33
Тело малыша нашли и извлекли из воды рыбаки поселка Еркинкалы.
Двухлетний ребёнок утонул в Атырауской области, пишет "Ак Жайык".
После обеда 21 апреля в ДЧС области поступило сообщение о том, что в пригородном поселке Ракуша пропал двухлетний мальчик.
Примерно в 18.00 тело малыша нашли и извлекли из воды рыбаки соседней Еркинкалы. В ДВД области подтвердили, что утонувший ребёнок и есть пропавший в п. Ракуша мальчик.
Фото: azh.kz.
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