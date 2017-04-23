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Двухлетний ребёнок утонул в Атырауской области

23 апреля 2017, 01:33

Тело малыша нашли и извлекли из воды рыбаки поселка Еркинкалы.

Двухлетний ребёнок утонул в Атырауской области, пишет "Ак Жайык".

После обеда 21 апреля в ДЧС области поступило сообщение о том, что в пригородном поселке Ракуша пропал двухлетний мальчик.

Примерно в 18.00 тело малыша нашли и извлекли из воды рыбаки соседней Еркинкалы. В ДВД области подтвердили, что утонувший ребёнок и есть пропавший в п. Ракуша мальчик.

Фото: azh.kz.

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