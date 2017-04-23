Exit-poll: Макрон и Ле Пен лидируют в первом туре выборов во Франции
23 апреля 2017, 20:17
За Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен —22%.
Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов, согласно данным "известного социологического института" по состоянию на 12.00, которые приводит бельгийский телеканал RTBF, сообщает РИА Новости.
Со ссылкой на результаты опроса проголосовавших телеканал сообщает, что за Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен —22%, за кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона — 18%.
Александр Шишло.
Фото: РИА Новости . Кристина Афанасьева.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855410-c90efe43aba016f6e7c5a5226de9ad90
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...