Проект клубного дома «BAISANAT» представлен бомонду столицы

Авторский дизайн холлов будет выполнен с использованием полудрагоценного оникса, мрамора Средиземноморья, ручной лепки и штучных дизайнерских составляющих по меблировке.

На прошлой неделе в Камерном Зале Астана Опера с размахом был представлен проект* клубного дома «BAISANAT» от инвестиционной-строительной Корпорации «ORDA INVEST».





Ценители элитного жилья не вместились в Камерный зал Астана Опера, однако стойко терпели неудобства, чтобы дождаться информации о заветном клубном жилье.





Информация впечатляет: жилые помещения до 450кв.м. на этаже! Авторский дизайн холлов будет выполнен с использованием полудрагоценного оникса, мрамора Средиземноморья, ручной лепки и штучных дизайнерских составляющих по меблировке.





Для жителей дома предусмотрен легкий доступ ко всей встроенной инфраструктуре дома: собственный фитнес-зал, бассейн, детская игровая комната, клубный лаунж-рум для общения соседей, комната отдыха для водителей, прачечная для габаритного белья, шинный гардероб, помещение обработки продуктов и другие преимущества.













Особые приватные условия проживания и закрытость комплекса составляют необходимые атрибуты «клубности».



