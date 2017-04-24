Проект клубного дома «BAISANAT» представлен бомонду столицы
24 апреля 2017, 10:46
Авторский дизайн холлов будет выполнен с использованием полудрагоценного оникса, мрамора Средиземноморья, ручной лепки и штучных дизайнерских составляющих по меблировке.
На прошлой неделе в Камерном Зале Астана Опера с размахом был представлен проект* клубного дома «BAISANAT» от инвестиционной-строительной Корпорации «ORDA INVEST».
Ценители элитного жилья не вместились в Камерный зал Астана Опера, однако стойко терпели неудобства, чтобы дождаться информации о заветном клубном жилье.
Информация впечатляет: жилые помещения до 450кв.м. на этаже! Авторский дизайн холлов будет выполнен с использованием полудрагоценного оникса, мрамора Средиземноморья, ручной лепки и штучных дизайнерских составляющих по меблировке.
Для жителей дома предусмотрен легкий доступ ко всей встроенной инфраструктуре дома: собственный фитнес-зал, бассейн, детская игровая комната, клубный лаунж-рум для общения соседей, комната отдыха для водителей, прачечная для габаритного белья, шинный гардероб, помещение обработки продуктов и другие преимущества.
Особые приватные условия проживания и закрытость комплекса составляют необходимые атрибуты «клубности».
Расположение «BAISANAT» - в «тихом центре» Астаны, престижном районе Комсомольский, в окружении дипломатических домов и элитных комплексов повышают интерес искушенных знатоков недвижимости.
Перед собравшимися выступил Председатель правления Корпорации Шалкарбек Талипов, который акцентировал внимание зала на том, что компания, учитывая наработанный годами опыт, создает совершенно новый формат жилья. Руководитель проекта Алексей Шевчук, представляя высокое качество строительных и отделочных материалов, отдельно остановился на чугунных батареях дизайнерского исполнения. Приведенная картинка шедеврального исполнения обычного радиатора вызвала шквал восхищения в зале…
Руководитель «Salben» (компания, облицовывающая фибробетоном практически все здания в Астане) Алмат Туркбай произвел впечатление цифрами декорирования фасада ЖК «BAISANAT» - будет использовано более 25 тыс.кв.м. стеклофибробетона! Зная серьезные амбиции «Salben» (особая выразительность фасадов домов по пр. Республики, запоминающийся изяществом декор на главном доме по пр. Мангилик Ел - «Sultan Apartments»), можно не сомневаться, что результат превзойдет ожидания.
В честь мероприятия Корпорация «ORDA INVEST» в рамках своей социально-ответственной деятельности представила книгу «Казахские народные обычаи», автором и иллюстратором которого является известный казахстанский художник и исследователь Ералы Оспанулы. Он в перерыве оказался под плотным огнем любителей автографов. Это неудивительно – его картины выставлялись на аукционах Sotheby’s и Christy’s, и иметь в доме работу с автографом художника-легенды – это требование этнографического бума в Казахстане.
Ведущий презентации Бейбит Алибеков, являющийся лицом престижных брендов, добавил шика безупречным стилем проведения статусного мероприятия. Состоялась лотерея призов и подарков от Корпорации «ORDA INVEST» и партнеров мероприятия: ТОО «Gold Star Motors», компании по декору «ASTI couture», компании ИНТЕЛГРАД, представляющей системы «Умного дома»TELETASK, Салона элитной испанской мебели «Coleccion Alexandra»
Особое внимание гостей презентации привлекло объявление о розыгрыше автомобиля Mercedes-Benz E –class среди будущих владельцев квартир в клубном доме «BAISANAT» до конца текущего года.
Корпорация «ORDA INVEST» работает на рынке строительства жилой и коммерческой недвижимости больше 10 лет и является признанным лидером в сфере элитной недвижимости столицы. Наиболее известные, ставшие архитектурным достоянием важных магистралей Астаны, жилые комплексы «Europe palace» , «Sultan Apartments», «Оркен de Luxe», «Янтарный», «Vivere» и др. являются яркими образцами архитектурного изящества. Компания зарекомендовала себя как надежного качественного застройщика в сфере жилой и коммерческой недвижимости в Казахстане.
Строительство клубного дома начато в сентябре прошлого года и планируется к завершению в середине 2018г.
*Цель мероприятия - изучение спроса потребителей на новый продукт. Продажа квартир в ЖК "BAISANAT" будет осуществляться с соблюдением требований Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве".
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