В случае победы Макрона на выборах первой леди Франции станет его школьная учительница

Самый сексуальный политик Европы влюбился в свою будущую супругу в религиозной школе, когда ему было 15, а ей 39.





Экс-министр экономики поборется во втором туре голосования с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен. Однако у молодого центриста шансов поболе. Главным образом потому, что поддержку Макрону обещал неожиданно проваливший выборы Франсуа Фийон. Бывшему премьеру отдали свои голоса около 19% французов - так что Макрон уже сейчас может смело рассчитывать на эту часть электората. Впрочем, не будем торопить события. После победы Трампа в США следует быть готовым к любым сюрпризам и во Франции. Но всё же предлагаем узнать подробнее о «тёмной лошадке» выборов Эммануэле Макроне и, возможно, будущей первой леди Франции - Бриджит Макрон (в прошлом - Троньё).

















КТО ТАКОЙ МАКРОН?

Эммануэль Макрон - родился 21 декабря 1977 года в небольшом городке Амьен на севере Франции. Родители - видные представители медицинских кругов: отец - профессор, мать - доктор наук. Получил образование в трёх престижных вузах страны. Начинал карьеру помощником философа Поля Рикера. В Министерство экономики впервые попал в 2004 году - простым инспектором. А возглавил ведомство спустя 10 лет - в 2014. Однако перед резким скачком карьеры познакомился со знаменитым семейством Ротшильдов и проработал пару лет инвестиционным банкиром в их детище - Rothschild & Cie Banque.

Несколько лет, до того как стал занимать высокие посты, состоял в Социалистической партии. Но в 2016 создал собственное движение - «Вперёд!». Объявил его «ни правым, ни левым». А стало быть - центристским. В том же году подал в отставку с поста министра экономики и заявил о намерении вступить в президентскую гонку.

















ЧТО МАКРОН ОБЕЩАЕТ ФРАНЦУЗАМ?

Эммануэль Макрон, в отличие от Марин Ле Пен, ярый сторонник сохранения членства Франции в ЕС. Также выступает за политику открытых дверей для иммигрантов. Намерен жёстко бороться с терроризмом и для этого собирается увеличить финансирование силовых структур. Обещает обеспечить французам гибкие пенсионную и зарплатную системы.

В нынешней президентской гонке получил прозвище «кандидат от Ротшильдов». Убеждённый атлантист (призывает Западную Европу к ещё более тесному союза с США и Канадой). Выступает против сближения Парижа с Москвой.

















КТО СТАНЕТ ПЕРВОЙ ЛЕДИ В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ МАКРОНА?

Выбор спутницы жизни Макрона вызывает во французском обществе немало пересудов. Дело в том, что жена политика, прозванного СМИ самым сексуальным в Европе, на четверть века его старше. Эммануэль Макрон - ровесник с детьми своей супруги от первого брака!

Как рассказывал кандидат в президенты Франции журналистам, он влюбился в Бриджит Троньё, когда ему было всего 15. А его будущей супруге - 39. Бриджит была преподавательницей Эммануэля в религиозной школе. На тот момент она была замужем и воспитывала трёх детей. Долгое время отношения пары носили чисто платонический характер. Но 10 лет назад, в 2007 году, Бриджит неожиданно развелась с первым супругом и вышла замуж за Макрона.

В момент вступления в брак ей было уже 54. Поэтому супружеская чета сразу не рассчитывала на собственных детей. Вместо этого они оба нянчатся с внуками Бриджит. С детьми жены Макрон тоже нашёл общий язык. Всей своей большой семьёй они часто выезжают на отдых за город.

















Кстати, французские СМИ тиражируют историю о том, как политик «за домогательства» подал в суд на молодую девушку, пытавшуюся отбить его у Бриджит. «Я люблю свою жену!» - пылко объяснил он тогда свой поступок журналистам.

Конечно же, часть французов (особенно прекрасного пола) восхищаются любовью Эммануэля и Бриджит, которую они оба так нарочито показывают публике. Но есть и другая часть общества - те, кто считает этот брак лишь прикрытием гомосексуальных наклонностей Макрона. Отметим, что во французских СМИ ранее писали о давней близкой связи политика с журналистом Матье Галле.









Но сам Эммануэль Макрон горячо опровергает подобные домыслы и каждый раз напоминает представителям медиа, что все эти слухи больно задевают чувства его дорогой супруги.