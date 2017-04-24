В СКО охранника оштрафовали за ношение формы с надписью «Кузет»

Это первый факт в Казахстане привлечения к ответственности за неправомерное ношение формы охранника.

Житель села Талшик Акжарского района заплатил штраф более 10 тысяч тенге за ношение одежды специального обмундирования, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу





Работая сторожем, мужчина носил одежду, предназначенную специально для охранников с надписью «Кузет». Согласно законодательству, такую специальную одежду уполномочены носить только сотрудники официальных охранных агентств. Ношение такого обмундирования другими лицами предусматривает административную ответственность по статье 675 Кодекса об административных правонарушениях РК.





Как рассказал начальник отдела по контролю за охранной деятельностью ДВД СКО подполковник полиции Самат Сахатов, это первый факт в Казахстане привлечения к ответственности за неправомерное ношение формы охранника.





«С начала этого года законодательством четко определены правила ношения специальной одежды охранных структур. И теперь, человек, не работающий в этой системе, не имеет право носить форму охранника. С начала года проводилась разъяснительная работа и со сторожами, которыми не являются сотрудниками охранных формирований. Однако факты есть», - рассказал подполковник полиции.





Между тем, в СКО 100 частных охранных организаций, сотрудники которого тесно взаимодействуют с органами внутренних дел в вопросах борьбы с преступностью и охране общественного порядка. С начала года в СКО ими выявлено более 250 правонарушений и 12 преступлений.



