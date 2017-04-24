15 трендовых моделей купальников, которые помогут стать королевой пляжа в этом году

Каждый новый сезон приносит все более и более смелые модели.

Купальник можно смело считать одним из самых динамично развивающихся предметов женского гардероба. Каждый новый сезон приносит все более и более смелые модели. Именно такие и были собраны автором в самом знойном обзоре. Приятного просмотра желает Novate.ru





1. Майо









Фасон майо - это одна из разновидностей слитных купальников - неоспоримых фаворитов этого лета. Особенностью этой модели является глубокий V-образный вырез на груди. Купальники майо лучше всего подойдут девушкам с широкими бедрами, а также счастливым обладательницам фигуры типа песочные часы.

2. Монокини









Монокини - это достаточно интересный и популярный фасон сдельного купальника, у которого лиф и трусики соединены лишь спереди. Очень стильно выглядят купальники черного цвета, также в тренде модели с яркими принтами, ремешками, бахромой и необычными разрезами.

3. Анималистичный принт









Все любительницы животных расцветок могут ликовать, ведь в этом году купальники с анималистичными принтами являются едва ли не фаворитами пляжной моды. Среди самых популярных моделей - закрытые купальники с изображениями животных и монокини в тигровой и леопардовой расцветке.

4. Спортивный стиль









Несмотря на то, что спортивные купальники немного утратили свои позиции по сравнению с прошлым сезоном, они все равно не остались без внимания дизайнеров. Поэтому любительницам комфорта и активного отдыха в этом сезоне стоит отдать предпочтения раздельным купальникам самых ярких оттенков.

5. Халтер









Купальники с необычными топами халтер, завязывающимися или застегивающими на шее, были единогласно признаны хитом этого лета. Такие купальники ничуть не уступают по удобству моделям спортивного стиля, а благодаря завязкам на шее, его обладательница сможет получить ровный и красивый загар, просто развязав их. Кроме того, огромный ассортимент самых разных моделей и расцветок подобных купальников позволят выбрать наиболее подходящий вариант для себя.

6. Ремешки







Для дерзких, смелых и сексуальных девушек дизайнеры подготовили сюрприз в виде огромного количества купальников, украшенных разнообразными ремешками и шнурками. В большинстве моделей эти декоративные элементы украшают зону декольте, талии или бедер.

7. Длинные рукава









В противовес откровенным раздельным купальникам в моду ворвались модели с закрытыми рукавами, которые украшают не только классические сдельные купальники, но монокини, а также танкини. Самыми актуальными в этом сезоне будут модели с яркими принтами и приспущенными плечами.

8. Асимметрия







Асимметрия - один из неоспоримых трендов 2017 года, которая не обошла стороной и женские купальные костюмы. В коллекциях дизайнеров было представлено огромное количество сдельных и раздельных купальников на одно плечо. Некоторые модели купальников очень напоминают популярную модель бандо только более удобную и практичную так, как благодаря бретели можно быть уверенным, что лиф не соскользнет.

9. Высокие трусики









В моду возвращаются фасоны купальников 70-80-х годов, а именно модели с высокими трусиками и широкими лифами. Такие купальники прекрасно подойдут, как обладательницам идеальных фигур, так и девушкам с формами, и подчеркнут соблазнительные изгибы женского тела.

10. Прозрачный намек









Девушкам без комплексов, а также всем тем, кто успел привести тело в форму к лету, наверняка придутся по душе соблазнительные купальники с полупрозрачными вставками из гипюра и кружева.



11. Кисточки









На смену прошлогодней бахроме, в новом сезоне пришли миниатюрные кисточки, которые украшают буквально всю пляжную одежду. Стоит отметить, что такое новое модное веяние выглядит весьма свежо, интересно и, несомненно, заслуживают внимания.

12. Воланы и оборки









Воланы, оборки и рюши можно однозначно назвать самым романтичным и женственным трендом пляжной моды этого сезона. Причем в тренде, как совсем маленькие оборки, так и многослойные воланы, которые могут украшать, лифы, трусики или целые комплекты.

13. Телесный цвет









На ровне с яркими цветами в моду вошли купальники телесного цвета, которые прекрасно смотрятся на загорелом теле и создают иллюзию обнаженности.

14. Бельевой стиль









Тренд на одежду в бельевом стиле продолжает набирать обороты и в этом сезоне уже добрался до пляжной моды. Поэтому все любительницы красивого нижнего белья могут смело отправляться на поиски своего идеального купальника, выполненного из шелка, шифона и атласа, щедро декорированных кружевными вставками и оборками.

15. Пряжа







В моду снова возвращаются вязаные купальники. Поэтому все рукодельницы могут смело брать в руки крючки и спицы и начинать создавать собственный модный шедевр. В тренде модели постельных и нюдовых оттенков с соблазнительными вырезами, замысловатыми узорами и кисточками из ниток.