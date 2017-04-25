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Собака не узнала сильно похудевшего хозяина

25 апреля 2017, 18:06

Вначале собака громко лает и боится подходить к мужчине, но потом узнает хозяина по запаху и бросается к нему.

Собака не узнала своего хозяина после того, как он отсутствовал дома больше месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WBTV.

Шейн Годфри из штата Северная Каролина потерял около 23 килограммов из-за операции.

Видео выложил на Facebook сам Годфри. На кадрах видно, что вначале собака громко лает и боится подходить к мужчине, но потом узнает Шейна по запаху и бросается к нему.

"Эта реакция, как только он (пес – ред.) узнает твой запах, — бесценна", — сообщает Годфри в подписи к видео.


Фото: кадр из видео.

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