В Актобе преступники в масках ограбили и изнасиловали двух девушек

Они прикрываясь религией как ширмой, употребляли наркотики и занимались преступной деятельностью.

Сотрудниками криминальной полиции и Управления по противодействию экстремизму ДВД Актюбинской области за совершение разбойного нападения и изнасилования задержаны двое мужчин 1980 г.р., и 1982 г.р., ранее судимые за уголовные преступления, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Мужчины относили себя к представителям экстремистского религиозного течения. Они, прикрываясь религией как ширмой, употребляли наркотики и занимались преступной деятельностью.





Ранее, 11 апреля 2017 года около 22 часов в городе Актобе двое в масках, вооружённые ножами, ворвались в квартиру дома по пр.Абулхаир-хана, где угрожая расправой совершили разбойное нападение на 2-х девушек 1991 и 1996 г.р., завладев их имуществом на 300 тысяч тенге. Угрожая убийством, бандиты изнасиловали потерпевших.





По этим фактам УВД города Актобе возбуждены уголовные дела по следующим статьям Уголовного кодекса РК: ст.192 ч.2 (разбой с применением оружия), 120 ч.2 (изнасилование, сопряжённое с угрозой убийством) и 121 ч.3 (насильственные действия сексуального характера, сопряжённые с угрозой убийством), совершённые группой лиц.





В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий преступники были установлены сотрудниками полиции «по горячим следам» и задержаны.





Совокупностью собранных доказательств они полностью изобличены в совершённых тяжких преступлениях, взяты под стражу и вскоре предстанут перед судом.





За совершённые преступления им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.





Всего в текущем году сотрудниками полиции Актюбинской области 19 представителей нетрадиционного религиозного течения изобличены в совершении 25 общеуголовных преступлений – это кражи, избиения, ограбления и разбойные нападения на граждан, изнасилования и развратные сексуальные действия в отношении беззащитных женщин, незаконные операции с оружием, направленного против мирных людей.





Более всего вызывают тревогу такие факты богохульства, как совершённые экстремистами кражи из мечетей, по которым уже состоялись судебные приговоры.





Фото с сайта Рен ТВ







