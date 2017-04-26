Ford Mustang снова обогнал все спорткары

По сравнению с результатом 2015 года глобальные продажи «Мустанга» увеличились на 6%, а рост на рынках за пределами США составил 101%.

В 2016 году самым продаваемым спорткаром в мире снова стал Ford Mustang, разошедшийся тиражом свыше 150 тысяч экземпляров. Об этом сообщает сам Ford со ссылкой на данные исследовательской компании IHS Markit.





По сравнению с результатом 2015 года глобальные продажи «Мустанга» увеличились на 6%, а рост на рынках за пределами США составил 101%. Ключевую роль в этом сыграли Германия и Китай, причем в Поднебесной объемы реализации выросли на 74%.





У себя на родине Ford Mustang сохраняется лидирующие позиции вот уже полвека. В шестом поколении, вставшем на конвейер летом 2014 года, Ford решил сделать свой знаменитый «пони-кар» глобальной моделью, и на сегодняшний день она продается в 140 странах мира на всех континентах, исключая Антарктиду. К настоящему времени в Штатах построили уже свыше 395 тысяч «Мустангов» текущей генерации, из них на экспорт ушло 98 тысяч.





В начале 2017 года Ford представил обновленные фастбэк и кабриолет Mustang. После рестайлинга «ареал обитания» модели расширится еще на шесть стран, включая Бразилию.