Более 600 мероприятий ожидают павлодарцев на майские праздники

Более 600 культурных и спортивно-массовых мероприятий ожидают павлодарцев и гостей города , передает корреспондент , передает корреспондент pavlodarnews.kz





Об этом стало известно сегодня на аппаратном совещании в областном акимате.





Масштабные народные гуляния в честь праздника Наурыз и Дня единства народа Казахстана состоятся 30 апреля и 1 мая на верхней и нижней Набережной, в парке им. Гагарина и на ипподроме «Кулагер». По информации управления культуры, планируется посещение более 40 тысяч человек.





- По городу будет установлено 90 юрт: 60 на Набережной, 24 на ипподроме «Кулагер», в парке Гагарина – 6, - говорит и.о. руководителя управления культуры, архивов и документации Гульзира Баширова. - Гуляния начнутся с 11 часов. Для горожан и гостей города будет работать несколько различных зон: «Шанырак» - выставка прикладного народного творчества художников из Алматы, Тараза, Шымкента, детская площадка «Балдаурен», зоны мини-сцен, цирка, спортивных состязаний, праздничной торговли.





На празднике планируется угостить около 30 тысяч человек наурыз коже, пловом, баурсаками и чаем. Основное театрализованное представление и концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады пройдет на главной сцене нижней Набережной. Вечерняя программа начнется с 19 часов с выступления команды КВН Павлодара, звезд отечественной эстрады Ерлана Кокеева, группы К-7, певца Адама. Завершится праздник фейерверком.





- Первого мая в День единства народа Казахстана праздничная программа начнется на нижней Набережной в 12 часов с театрализованного представления «Созвездия великой степи», - говорит Гульзира Баширова. – Следом выступят группа «Дервиши» и творческие коллективы области. Представителями этнокультурных объединений будет организована выставка прикладного искусства, национальной кухни, инсценировки народных традиций.





По информации управления внутренней политики в честь 25-летия Вооруженных сил РК, в области повсеместно пройдут торжественные проводы призывников для прохождения срочной службы.





Разножанровая концертная программа состоится пятого мая в ДК им. Естая. Перед гостями выступят Ринат Малцагов, Ардак Аликешев. Изюминкой вечера станет выступление известного композитора, певца Ескендыра Хасангалиева. Праздник, посвященный 72-ой годовщины Победы, начнется в 10 часов с митинга памяти и скорби на обелиске Славы, возложения цветов, минуты молчания и парада Бессмертного полка.





- В 10:40 часов на нижней Набережной состоится театрализованный пролог, состоящий из пяти блоков, в котором отразятся значимые события ВОВ, - говорит Кымбат Досжанова. - На верхней Набережной развернется выставка ремесленников, аллея Пожеланий, спортплощадка.Праздничный концерт завершится дискотекой и фейерверком.





По информации ДВД, охранять порядок в эти дни будут более одной тысячи сотрудников полиции.





Как рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Марат Айдашев, в период с 30 апреля по 9 мая на территории региона пройдет свыше 90 спортивно-массовых мероприятий.





- 30 апреля состоятся областные отборочные соревнования по казак куреси «Павлодар барысы» на нижней Набережной, - говорит Марат Айдашев. - Первого мая в 9 часов стартует велопробег с протяженностью маршрута 30 км по трассе Павлодар-Аксу. На ипподроме «Кулагер» пройдут соревнования по национальным и конным видам спорта.



