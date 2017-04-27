Устав Гаагской конференции по международному частному праву ратифицировал Парламент РК

Сегодня в Гаагскую конференцию входят 81 государство и Европейский союз.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК «О ратификации Устава Гаагской конференции по международному частному праву» , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Как проинформировал министр юстиции РК Марат Бекетаев, для исполнения поручения Главы государства о совершенствовании правовой защиты казахстанских граждан, их личных, семейных, деловых интересов за рубежом предлагается участие в работе Гаагской конференции по международному частному праву. Сегодня в эту организацию входят 81 государство и Европейский союз.





«Целью данной международной организации является унификация норм международного частного права и содействие сотрудничеству стран в этой области», - сказал он.





Под эгидой Гаагской конференции заключено 39 конвенций, направленные на оказание правовой помощи в рамках гражданского производства.





«Присоединение Казахстана к Гаагской конференции позволит непосредственно участвовать в процессе международного нормотворчества в частном праве для обеспечения более эффективной защиты прав наших граждан за рубежом», - пояснил глава ведомства.





По его словам, членство в организации позволяет участвовать в работе двух советов, определяющих политику Гаагской конференции - это Совет по общим делам и политике, а также Совет дипломатических представителей. Решения членов совета принимаются на основе консенсуса.





«Следовательно, это позволит учитывать мнения всех стран-участников. Это дает нашему государству возможность заключать новые международные договоры, развивать сотрудничество с другими членами организации в сфере частного права и защищать на международном уровне свои интересы», - уточнил министр.





М. Бекетаев отметил, что Устав Гаагской конференции не содержат норм, противоречащих Конституции РК.





Он также добавил, что вступление в организацию предусматривает выплату ежегодных членских взносов в размере 6 тысяч 850 евро. По его данным, расходы по ним предусмотрены в соответствующей бюджетной программе Министерства иностранных дел «Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах».





Ксения Давыдова, Астана