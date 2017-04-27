Главный специалист - секретарь судебного заседания

Бостандыкского районного суда г.Алматы Ондаганова А.Б.

Вопросы по государственным пошлинам, уплачиваемым при подаче иска в суд и об освобождении от их уплаты

Как показывает практика, все больше и больше граждане и юридические лица обращаются с теми или иными требованиями в суды.

Однако, при подаче исковых заявлений в суд, зачастую государственная пошлина уплачивается истцами не верно.

С каждым годом, в связи с изменениями размера месячного расчетного показателя, меняется и размер государственной пошлины, уплачиваемые при обращений с исками в суд.

Так, на 2017 год месячный расчетный показатель (МРП) установлен в размере 2 269 тенге.

В соответствии с положениями статьи 535 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»

(Налоговый кодекс) с подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа, заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений арбитража, третейского суда и иностранных судов, заявлений о повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов государственная пошлина взимается в следующих размерах:

1) с исковых заявлений имущественного характера:

для физических лиц - 1 процент от суммы иска;

для юридических лиц - 3 процента от суммы иска;

2) с жалоб на неправомерные действия государственных органов и их должностных лиц, ущемляющие права физических лиц - 30 процентов (на 2017 год - 681 тенге);

3) с жалоб на неправомерные действия государственных органов и их должностных лиц, ущемляющие права юридических лиц - 500 процентов (11 345 тенге);

4) с заявлений об оспаривании уведомлений по актам налоговых проверок:

для индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств - 0,1 процента от оспариваемой суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет (включая пени), указанных в уведомлении;

для юридических лиц - 1 процент от оспариваемой суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет (включая пени), указанных в уведомлении;

5) с исковых заявлений о расторжении брака - 30 процентов (681 тенге); за выдачу свидетельства о расторжении брака - 3 404 тенге, В случаях раздела имущества при расторжении брака пошлина определяется от цены иска согласно подпункту 1) настоящего пункта;

6) В случаях раздела имущества при расторжении брака пошлина определяется от цены иска;

7) с исковых заявлений об изменении или расторжении договора найма жилища, о продлении срока принятия наследства, об освобождении имущества от ареста и с других исковых заявлений неимущественного характера или не подлежащих оценке - 50 процентов (1 135 тенге);

8) с заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства - 50 процентов (1 135 тенге);

9) с заявлений об обжаловании решений третейского суда, ходатайств об отмене арбитражных решений - 50 процентов от размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления неимущественного характера в суд Республики Казахстан, а по спорам имущественного характера - от размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления имущественного характера в суд Республики Казахстан и исчисленной исходя из оспариваемой заявителем суммы;

10) с заявлений о вынесении судебного приказа - 50 процентов от ставок государственной пошлины,

11) С заявлении о выдаче дубликата исполнительного листа заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений арбитража, третейского суда и иностранных судов - 500 процентов (11 345 тенге);

12) С заявлений о повторной выдаче копий (дубликатов) судебных решений, приговоров, определений, прочих постановлений судов, а также копий других документов из дела, выдаваемых судами по просьбе сторон и других лиц, участвующих в деле - 10 процентов (227 тенге) за каждый документ, а также 3 процента (68 тенге) за каждую изготовленную страницу;

13) с заявлений о признании юридических лиц банкротами, о применении реабилитационной процедуры, о применении ускоренной реабилитационной процедуры - 500 процентов (11 345 тенге);

14) с апелляционных, кассационных жалоб и ходатайств о пересмотре судебного акта в порядке надзора на решения и постановления судов для споров имущественного и неимущественного характера - пятьдесят процентов от размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления неимущественного характера, а по спорам имущественного характера - от размера государственной пошлины, исчисленной исходя из оспариваемой заявителем суммы.

За исковые заявления, содержащие одновременно требования имущественного и неимущественного характера, взимается одновременно государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера и для исковых заявлений неимущественного характера.

Вышеуказанные размеры государственной пошлины в тенге рассчитаны на 2017 год, впоследующие годы размеры государственной пошлины могут измениться в связи с увеличением размера МРП.

Кроме того, данной нормой законодательства, статей 541 предусмотрено также освобождение от уплаты государственной пошлины в судах:

От уплаты государственной пошлины в судах освобождаются:

1) истцы - по искам о взыскании сумм оплаты труда и другим требованиям, связанным с трудовой деятельностью;

2) истцы - авторы, исполнители и организации, управляющие их имущественными правами на коллективной основе, - по искам, вытекающим из авторского права и смежных прав;

3) истцы - авторы объектов промышленной собственности - по искам, вытекающим из права на изобретение, полезные модели и промышленные образцы;

4) истцы - по искам о взыскании алиментов;

5) истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;

6) истцы - по искам о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением;

7) физические и юридические лица, кроме лиц, не имеющих отношения к делу, - за выдачу им документов в связи с уголовными делами и делами по алиментам;

8) истцы - по искам о взыскании в доход государства средств в счет возмещения ущерба, причиненного государству нарушением природоохранного законодательства Республики Казахстан;

9) профессиональные школы и профессиональные лицеи, обеспечивающие подготовку работников квалифицированного труда и рабочих кадров повышенного уровня квалификации, - по искам о взыскании понесенных государством расходов на содержание учащихся, самовольно оставивших учебные заведения или исключенных из них;

10) физические и юридические лица, обратившиеся в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в суд с заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц или государства;

11) поверенный (агент), обратившийся в суд с иском по возврату бюджетных кредитов, а также государственных и гарантированных государством займов в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

12) истцы-участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства - по всем делам и документам;

13) истцы-оралманы - по всем делам и документам, связанным с приобретением гражданства Республики Казахстан;

14) физические и юридические лица - за подачу в суд заявлений:

об отмене определения суда о прекращении производства по делу или оставлении заявления без рассмотрения;

об отсрочке или рассрочке исполнения решения;

об изменении способа и порядка исполнения решения;

об обеспечении исков или замене одного вида обеспечения другим;

о пересмотре решений, определений или постановлений суда по вновь открывшимся обстоятельствам;

о сложении или уменьшении штрафов, наложенных определениями суда;

о повороте исполнения решений суда о восстановлении пропущенных сроков;

об отмене заочного решения суда;

о помещении в специальные организации образования и организации образования с особым режимом содержания;

а также жалоб:

на действия судебных исполнителей;

частных жалоб на определения судов об отказе в сложении или уменьшении штрафов;

других частных жалоб на определения суда;

жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях;

об отмене заочного решения суда;

15) органы прокуратуры - по всем искам;

16) государственные учреждения - при предъявлении исков и обжаловании решений судов, за исключением случаев защиты интересов третьих лиц;

17) общественные объединения инвалидов и (или) созданные ими организации, в которых работают не менее 35 процентов инвалидов по потере слуха, речи, а также зрения, - при подаче исков в своих интересах;

18) страхователи и страховщики - по искам, возникающим из договоров обязательного страхования.