Казахстанские дети с ограниченными возможностями будут играть в футбол 7х7

Впервые в Казахстане стартует уникальный проект, в котором дети с заболеванием ДЦП в возрасте от 7 до 18 лет получат возможность бесплатно заниматься спортом, сообщает Zakon.kz





Он реализуется при поддержке Федерации футбола Казахстана (ФФК) и Международной Федерации футбола среди детей с ДЦП (International Federation Cerebral Palsy Football). Казахстан получил грант от IFCPF на проведение образовательного курса для тренеров этого особенного направления в футболе. Тренеры из разных регионов страны прошли обучение у международных экспертов, и получили сертификаты, разрешающие работать с особенными детьми. Это дает возможность сформировать команды, а в перспективе и национальную сборную Казахстана, а детям с диагнозом ДЦП – принимать участие в международных соревнованиях. ФФК, со своей стороны, обеспечивает игроков футбольной экипировкой, инвентарем, оплачивает зарплату тренерам и прилагает все усилия для развития данного вида футбола в нашей стране.









«Первые четыре команды уже сформированы на базе алматинской специальной школы-интерната №2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Такие же команды в ближайшее время появятся в Усть-Каменогорске, Кокшетау, Астане, Караганде. Это огромный прорыв, проект большой социальной важности», - говорит Чингис Темерханов, главный специалист Департамента массового футбола ФФК . Он подчеркивает, что для детей с ДЦП это шанс выйти из социальной изоляции и приобрести друзей по всему миру. «Это возможность приобрести не только хобби, но и профессию в спорте. ДЦП не мешает быть в будущем хорошими судьями, отличными тренерами, менеджерами спортивных команд, классификаторами, врачами и массажистами», – отметил Чингис Темерханов.





У футбола для детей с ДЦП есть особенности. В командах с каждой стороны только семь человек, а не одиннадцать как в большом футболе. Это разновидность футбола, специально созданная для людей с ограниченными возможностями, официально признанная ФИФА. Правила игры упрощены: поле гораздо меньше в размерах, отсутствует правило офсайда, мяч можно сбрасывать из аута одной рукой. Каждый тайм длится 30 минут, между таймами – 15-минутный перерыв.









«Казахстан – первая страна в Центрально-Азиатском регионе, которая начала развивать это направление», – отметил Генеральный секретарь IFCPF Сэм Тернер (Великобритания). Он вместе с коллегой из Голландии Марселем Гистманом, несколько дней обучал, передавал свой опыт казахстанским тренерам. Международная Федерация CP Football сейчас объединяет 53 страны, регулярно проводятся чемпионаты мира по футболу7x7 среди особенных людей. К концу года ФФК планирует сформировать в Казахстане национальную сборную U-19 (до 19 лет), которая также будет принимать участие в международных соревнованиях.





«После нашего курса тренеры научатся правильно классифицировать игроков, распределять нагрузку. Главная цель – не столько создание национальной сборной, сколько то, что мы хотим вовлечь как можно больше детей в спорт. Тренировки изменяют самооценку и отношение к себе и к жизни. Поэтому мы признательны ФФК, которая принимает активное участие в проекте», - прокомментировал Генеральный секретарь IFCPF Сэм Тернер (Великобритания).



