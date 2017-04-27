Как проводят конкурс на занятие административной государственной должности корпуса «Б»

В конкурсе принимают участие граждане РК, соответствующие требованиям, указанным в статье 16 закона о госслужбе.

Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции подписал приказ от 21 февраля 2017 года «О некоторых вопросах занятия административной государственной должности», сообщает Zakon.kz.





Конкурс проводится государственным органом, имеющим вакантные или временно вакантные административные государственные должности корпуса «Б». Государственный орган, объявивший конкурс, формирует конкурсную комиссию для отбора кандидатов на занятие вакантной должности.





Решение конкурсной комиссии является основанием для принятия на вакантную должность либо отказа в принятии на такую должность.





В случаях реорганизации или ликвидации гос органа, объявленные конкурсы отменяются на любом этапе их проведения, за исключением конкурсов на занятие вакантных должностей структурных и территориальных подразделений, ведомств государственного органа, функции, полномочия и штатные единицы которых не подлежат каким-либо изменениям.





Конкурс состоит из следующих видов:





- внутренний конкурс среди государственных служащих данного государственного органа;

- внутренний конкурс среди государственных служащих всех государственных органов;

- общий конкурс.





Конкурс включает в себя ряд последовательных этапов:





- публикация объявления о проведении конкурса;

- прием документов от граждан, изъявивших желание принять участие в конкурсе;

- создание конкурсной комиссии государственного органа либо единой конкурсной комиссии;

- рассмотрение документов участников конкурса на соответствие типовым квалификационным требованиям к административным государственным должностям корпуса «Б», а также квалификационным требованиям, предъявляемым к объявленной должности, условиям поступления на государственную службу, предусмотренным статьей 16 закона;

- собеседование с кандидатами, проводимое конкурсной комиссией государственного органа;

- заключение конкурсной комиссии государственного органа.





Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения собеседования и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами связи всех видов) граждане производят за счет собственных средств.





В конкурсе принимают участие граждане Республики Казахстан, соответствующие требованиям, указанным в статье 16 закона о государственной службе.





Кандидатами на занятие вакантной должности являются участники конкурса, допущенные к собеседованию на основании решения конкурсной комиссии.





Конкурсная комиссия рассматривает поданные участниками конкурса документы, проводит собеседование с кандидатами и осуществляет среди них отбор на занятие вакантных должностей.





Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.





Фото: alau.kz



