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В Алматинской области подтопило дачи

28 апреля 2017, 08:07

По словам местных жителей, сверху, якобы, произошел прорыв дамбы.

Непогода стала причиной подтоплении в области, сообщает Zakon.kz.

Так, на верхней каскеленской трассе затопило дачи садоводческого общества. По словам местных жителей, сверху, якобы, произошел прорыв дамбы. Это стало причиной выхода из берегов речки Аксайки. Вода затопила дворы домов, магазины и прочие хозпостройки. В некоторых дворах уровень воды достигал 80 см.

Комитет по ЧС МВД РК объявил о штормовом предупреждении в Алматы. В период с 28 апреля - 1 мая в южной столице и области ожидается сильный дождь.




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