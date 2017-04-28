5 знаменитых артистов, чья судьба гораздо трагичнее, чем любой сюжет фильма

В кино эти люди сыграли как положительных, так и отрицательных героев. Но их главная роль — в реальной жизни. И часто она трагичнее, нежели любая экранная.





Игорь Ливанов и Ирина Безрукова









Эти актеры расстались давно, но случившаяся трагедия заставила их помириться: в 2015 году умер их взрослый сын.

Для Ливанова это не первая потеря, его первая жена и дочь погибли в 1987 году в ужасной железнодорожной катастрофе. Тогда грузовой состав влетел в пассажирский поезд. Крушение забрало жизнь 106 человек.









Актер тяжело переживал трагедию и начал усиленно работать, чтобы хоть как-то отвлечься. Он стал преподавать актерское мастерство, а среди талантливых студентов заметил Ирину Бахтуру.







Игорь и Ирина начали встречаться, а в 1989 году у них родился сын Андрей. Спустя 10 лет Ирина оставила Игоря ради Сергея Безрукова.









В марте 2015 года сына Игоря и Ирины, Андрея, нашли мертвым у себя дома. Актриса в то время гастролировала и заволновалась, когда долго не могла дозвониться сыну. Оказалось, Андрей поскользнулся на плитке в ванной, падая, он ударился виском и сразу умер.









Ирина и Сергей Безруковы расстались спустя пару месяцев после этой трагедии. Ирина призналась, что впервые извинилась перед Ливановым и помирилась с его родными.









Дмитрий Дюжев









В 18 лет Дмитрий потерял свою младшую сестренку, которую очень любил. 12-летняя девочка умерла от лейкемии. После пережитого шока он даже собирался бросить всё и уйти в монастырь. Но родители остановили его.









В ГИТИСе Дмитрий чувствовал себя изгоем среди успешных сокурсников и из-за неуверенности бросил учебу. Отец, дабы проучить сына, заставил его работать в магазине. Уже через пару дней Дмитрий понял, что ошибся, и захотел сбежать от такой жизни.







После тяжелой утраты дочки Петр Дюжев тоже не мог прийти в себя. Он пил, издевался над матерью Дмитрия, а однажды после ссоры вскрыл себе вены. Отец Дюжева не дожил всего пару месяцев до выхода «Бригады», которая сделала его сына известным актером.









Почти через год в возрасте 47 лет из-за проблем с сердцем умерла мать Дюжева. Оставшись совсем одним, Дюжев снова решил уйти в монастырь. Но монахи убедили его в том, что он может принести много пользы именно в мирской жизни.









Череда трагедий закончилась, когда Дмитрий повстречал свою любовь — Татьяну Зайцеву. В 2008 году они поженились, и сейчас у них подрастает двое сыновей.









Кэти Холмс









В 2006 году все называли сказкой свадьбу Кэти с Томом Крузом. Но спустя всего 5 лет Кэти сбежит с дочерью от Тома и его секты сайентологов.









После развода актриса должна была молчать о секте целых 5 лет. О сайентологах рассказывают страшные факты: люди в секте находятся под психологическим давлением, родителей не пускают к детям по несколько лет.

Один бывший член секты рассказал, что людей заставляют следить друг за другом. Так, сестры Круза шпионили за ним 15 лет.









Естественно, Кэти планировала побег заранее. За несколько месяцев до этого она избавилась от присутствия Изабеллы, приемной дочери Круза, которая, как оказалось позже, следила за Кэти.

Смелой Кэти удалось перехитрить сектантов и отсудить дочь. Однако это еще не значит, что она окончательно победила. Вполне возможно, что Круз будет искать способы, чтобы вернуть дочь обратно.









Кэти после развода будто расцвела. Ходят слухи, что она уже 3 года встречается с Джейми Фоксом, который сыграл Джанго у Тарантино.









Хит Леджер









За свой актерский талант и славу он заплатил огромную цену: препарации следили за ним всё время, он даже боялся выходить из дома.

Часто Хит и его подруга Мишель Уильямс показывали, что они думают о журналистах, а те в отместку стали мстить актеру. К примеру, на красной дорожке в Сиднее Леджера обрызгали из водяных пистолетов.









После расставания с Мишель у Леджера начались психические проблемы, он очень мало спал. В то время он сыграл знаменитую роль Джокера, за которую получил «Оскар». Правда, уже посмертно.









Погружаясь в образ своего героя, актер на месяц заперся в отельном номере. Хит даже начал вести «дневник Джокера». Последняя страница содержала одну запись «Пока-пока» — как прощание с персонажем. Кто же знал, что эти слова окажутся пророческими.









На съемках последнего фильма Леджер перенес тяжелое воспаление легких, но принимал лишь таблетки от бессонницы. 22 января 2008 года его обнаружили без сознания у себя дома. Приехавшая скорая помощь не смогла его спасти, а экспертиза показала, что он отравился сильнодействующим снотворным. Леджеру было всего 28 лет.



