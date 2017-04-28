Мягкая сила и подводные камни молодежного сотрудничества

Международное сотрудничество молодежи, когда его контролирует государство, малопродуктивно, а в неформальном ключе – совершенно аполитично, но более интересно молодым людям. Так оценивают этот процесс казахстанские эксперты.

Значение международного молодежного сотрудничества нельзя недооценивать, считает руководить ОФ «Мир Евразии» Эдуард Полетаев. По его мнению, молодежная дипломатия является объективной необходимостью.





Развивать этот процесс важно и потому, что «молодежь в силу ряда характерных особенностей подвержена не только воздействию разнонаправленных глобальных тенденций. Она сама все активнее влияет на социально-культурные, политические и гуманитарные процессы международной жизни».





Среди наиболее распространенных форм международного молодежного сотрудничества политолог назвал крупные совместные мероприятия, студенческие обмены. «На Универсиаду-2017 приехало много иностранных волонтеров. Да и само это спортивное мероприятие – молодежное. Есть возможность зарубежным студентам поучиться в местных университетах. На постсоветском пространстве казахстанская молодежь принимает в различных проектах активное участие. Для многих молодых лидеров зарубежных стран представляются привлекательными международные площадки различных форумов, организуемых в Казахстане», - отметил Эдуард Полетаев.









Вопрос того, кто именно должен представлять Казахстан на международном уровне, и откуда должна идти в этом процессе инициатива: сверху или снизу, поднял директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев.

Эксперт считает, что пока на крупных международных мероприятиях молодежь представлена только активными студентами, однако при таком раскладе из системы выпадают такие категории как, к примеру, сельская или рабочая молодежь. В этой связи Андрей Чеботарев подчеркнул, что «международное сотрудничество должно быть инициативой самой молодежи, чтобы она сама проявляла активность в данном направлении. Если есть серьезные работающие организации, то они вполне могут установить и поддерживать связь со своими партнерами, в том числе в других странах СНГ».

Что касается форм сотрудничества, то эксперт напомнил, что «практика проведения Всемирного фестиваля молодёжи и студентов продолжается. В октябре этого года 19-й фестиваль пройдёт Сочи. Время от времени какие-то молодежные мероприятия проводятся в качестве сопутствующих крупным международным форумам. Например, в 2014 году в Астрахани накануне VI Саммита глав прикаспийских государств был проведен Каспийский молодежный саммит. У нас во время Астанинского экономического форума тоже проводятся определенные мероприятия, в частности, по вопросам развития молодежного предпринимательства».

В то же время, по мнению Чеботарева, это разовые акции, причем механизм отбора участников на эти мероприятия «не понятен и не прозрачен. Хотя следует как-то обнародовать информацию о проведении разных международных мероприятий и привлекать желающих на основе подачи заявок, пусть даже в рамках конкурсов», - считает эксперт.







Руководитель представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК в Алматы Мадина Нургалиева в качестве примера действующего международного молодежного сотрудничества привела опыт Молодежной евразийской школы, которая проводится в Астане второй год подряд. По ее словам, там собираются «молодежные лидеры. Думающая, студенческая молодежь.

Организаторами выступают порядка 10 организаций, большая часть которых представлена российской стороной. Только Евразийский национальный университет и аналитический центр библиотеки Первого Президента представляют Казахстан. Отбор – заявки и эссе, которые анализировала конкурсная комиссия. То есть какие-то попытки соорганизовать молодежь в межгосударственное взаимодействие прослеживаются. Целью проекта является популяризация евразийской интеграции, формирование позитивного образа ЕАЭС».

Однако «оборотной стороной медали» в данном случае является фактически отсутствие заметных лидеров, как на уровне регионов, так и на уровне республики в целом. «В прошлом году мы с АСИП проводили исследование среди региональной молодежи. Понимаете, нет лидеров общественного мнения из числа людей до 29 лет. Максимальные рейтинги набрал Азамат Ибраев в Костанайской области, во многом благодаря тому, что он является шоуменом, ведущим. Наверное, трудно сейчас будет назвать таких молодых ребят – лидеров с активной гражданской позицией. В лучшем случае это будут певцы либо спортсмены, Кайрат Нуртас, например», - указала Нургалиева.









О том, что флагманом международного молодежного сотрудничества является именно студенческая молодежь, говорила в рамках обсуждения директор Центра ЮНЕСКО КазНУ им. аль-Фараби Лайла Ахметова.

«Молодежное международное сотрудничество возможно только через студенчество. Университеты в этом заинтересованы. Казахстан – Азия, Казахстан – турецкий и арабский мир, Казахстан – СНГ, Казахстан – Россия, Казахстан – США, например», - отметила Лайла Ахметова.

«Вот у нас в КазНУ им. аль-Фараби более 30 общественных организаций, активно присутствуют в сети, в науке, общественной и учебной жизни действуют. Лидеры этих организаций – это Абаев Даурен, Арын Орсариев, Танирберген Бердонгаров, Абзал Нукенов, КВН-щики казахского и русского потоков – многие из них ныне известные Казахстану руководители государственных структур», - напомнила эксперт.

Однако вне студенчества организовать форматы международного молодежного сотрудничества, по словам спикера, намного труднее. «Мы предлагали организовать форум рабочей молодежи. Не офисного планктона и не обязательно от станка, но рабочей. Это были 2008, 2012 годы. Но не получили поддержки от государства. А профсоюзы опасались сами брать на себя ответственность», - сообщила Ахметова.









Видение молодежного сотрудничества как одного из инструментов «мягкой силы» предложил генеральный директор Международного центра казахстанско-китайского сотрудничества CHINA CENTER Адиль Каукенов.

Политолог обратил внимание на то, что «говоря о международном молодежном сотрудничестве, мы должны понимать, что наша молодежь – это тоже "мягкая сила", которая может благотворно воздействовать на будущих лидеров других стран (если мы говорим о ШОС, то это Россия, Китай, Кыргызстан). Молодежь - это послы от Казахстана, носители нашей культуры. Когда казахстанская молодежь участвует в международных гуманитарных контактах, то создает своей стране в плане бизнеса и других полезных взаимоотношений мощную основу. Когда-то эти люди будут принимать решения и станут влиятельными».

Формирование перспективных личных связей среди молодежи Адиль Каукенов назвал фактором, несущим пользу не только молодым людям, но и всей стране в целом. «Мы знаем, что в мире бывали конфликты, которые не перешли в горячую фазу просто потому, что когда-то представители руководства тех или иных стран учились когда-то вместе в зарубежном вузе, знали друг друга, у них была возможность позвонить друг другу, объясниться и остановить конфликт. Или же в бизнесе выход компаний на другой рынок часто основан именно на наличии этих молодежных международных связях», - пояснил политолог.









Более точно определиться с тем, что понимать под «сотрудничеством» и, соответственно, как оценивать его эффективность, предложила главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Леся Каратаева.

«Очевидно, сотрудничество является одним из самых важных и полезных видов взаимодействия акторов, будь то отдельные люди или создаваемые ими структуры. Позитивное значение сотрудничества проявляется в том, что оно позволяет достигнуть результатов, которых невозможно достичь в одиночку. Однако если внимательно читать бесконечно множащиеся тексты о сотрудничестве всех со всеми, можно увидеть, что смысл этого понятия постепенно размывается. Возникает своего рода терминологическая путаница. Под сотрудничеством уже понимается любая форма взаимодействия», - указала Леся Каратаева.

По ее мнению, «говоря о молодежном сотрудничестве, можно выделить два его типа: формальное и неформальное. Неформальное международное сотрудничество, в том числе и молодежное, обрело значимый потенциал в результате развития Интернета и социальных сетей, в частности. Как правило, такое сотрудничество имеет нишевый и децентрализованный характер. Несмотря на наличие групп, сотрудничающих на основе проявления гражданской активности, следует признать, что большинство таких сообществ глубоко аполитичны.

Если рассматривать молодежное сотрудничество в рамках первого типа – формальное сотрудничество, – приходится признать, что говорить-то особо не о чем. Можно перечислять многочисленные форумы и съезды молодежи, а также концепции молодежного сотрудничества, но вот каков продукт, который возникает в результате такого взаимодействия, сказать сложно», - считает эксперт.









О неформальном молодежном сотрудничестве говорил в своем выступлении и политолог Антон Морозов. Он указал, что «Интернет – одна из форм международного сотрудничества молодежи.

В интернете только одна граница – знание языка. И эта проблема с развитием технологий станет легко решаемой. Те же командные игры – World of Tanks, Dota. Или те же самые форумы и имиджборы, типа Двача. Кстати, ситуация там зеркально отражает устройство государства».

По мнению Антона Морозова, «эта сфера не то, что упущена, она даже не исследована. Причины очевидны – формализация и бессистемность молодежной политики. Мы все помним, что во времена СССР был охват с детского сада, далее шли школа - октябрята, пионерия, комсомол, потом армия, затем уже на производстве заканчивалось воспитание человека в идеологическом плане. А нынешняя молодежная политика строится так, как будто эти инструменты есть, а на самом деле их нет. И вот получается существование двух параллельных миров. Государству надо просто узнавать молодежь, которая находится рядом».



