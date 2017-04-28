77-летний Аль Пачино завязал роман с актрисой вдвое моложе его

Отмечается, что избранницей Аль Пачино стала актриса из Аргентины Люсия Сола.

Аль Пачино, в частности, известен по фильмам «Крестный отец» и «Лицо со шрамом». Роль Фрэнка Слейда в фильме «Запах женщины» принесла актеру «Оскар». Аль Пачино никогда не был женат, но у него трое детей. Известно, что в 1972-м году у артиста был роман с Дайаной Китон, в 1977-м — с Мартой Келлер.





В феврале 2016 года стало известно, что актер Армен Джигарханян, которому 3 октября 2015 года исполнилось 80 лет, женился в третий раз. Избранницей артиста стала 36-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская. Пара, которая встречается 15 лет, расписалась в московском Гагаринском ЗАГСе. На церемонию были приглашены только близкие друзья.