Установить факт отцовства

В соответствии с законодательством в судебном порядке может быть установлен факт признания отцовства как в случае, когда ребенок находился на иждивении лица к моменту его смерти, так и ранее, если это лицо признавало себя его отцом. Такой факт, с учетом конкретных обстоятельств, может быть установлен судом также в отношении ребенка, родившегося после смерти лица, которое в период беременности матери признавало себя отцом будущего ребенка.

Ст. 24 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, ратифицированного Законом РК от 28 ноября 2005 года, пред- усмотрено, что каждый ребе- нок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения, имущественного положения или рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и государства.

Согласно ст. 3 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, ратифицированной Постановлением Верховного Совета РК от 8 июня 1994 года, во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры.

Судебная практика по рассмотрению дел об установлении факта признания отцовства показывает, что матери детей в силу правовой неграмотности в случае смерти отца ребенка, брак с которым не был зарегистрирован, длительное время не знают о возможности в судебном порядке установить факт признания отцовства умершим в отношении ребенка, тем самым нарушаются права ребенка на получение соответствующего государственного пособия с момента смерти его отца, а также, при наличии наследства, право ребенка на долю в наследственном имуществе.

В ст. 49 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» прямо указано, что в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РК.

В силу ст. ст. 305, 306 ГПК РК суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных либо имущественных прав граждан. Суд рассматривает дела об установлении фактов признания отцовства. Суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, лишь при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, либо при невозможности восстановления утраченных документов.

В заявлении должно быть указано, для какой цели заявителю необходимо установить данный факт, а также должны быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих документов либо невозможность восстановления утраченных документов.

В соответствии с законодательством в судебном порядке может быть установлен факт признания отцовства как в случае, когда ребенок находился на иждивении лица к моменту его смерти, так и ранее, если это лицо признавало себя его отцом. Такой факт, с учетом конкретных обстоятельств, может быть установлен судом также в отношении ребенка, родившегося после смерти лица, которое в период беременности матери признавало себя отцом будущего ребенка.

Для обращения в суд с иском необходимо иметь следующие документы: свидетельство о смерти; свидетельство о рождении ребенка; доказательства, подтверждающие отсутствие регистрации брака между матерью ребенка и предполагаемым отцом; доказательства о признании отцовства.

Для составления доказательной базы можно использовать письменные доказательства, где умершим упомянуто о наличии у него ребенка; фото- графии, видеодоказательства; свидетельские показания; иные доказательства, способные под- твердить признание умершим гражданином своего фактического ребенка при жизни.