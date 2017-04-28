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Новый тренд: увеличенные губы заменили ушитые

28 апреля 2017, 14:12

Новое веяние набирает популярность в Японии и азиатских странах, где существует очень высокий спрос на пластическую хирургию.

Кажется, скоро эпоха увеличенных губ окончательно уйдет в прошлое. В области пластической хирургии возник тренд, в соответствии с которым все больше девушек обращаются к специалистам с необычной просьбой ушить им губы, сообщает Medikforum.ru.

Новое веяние набирает популярность в Японии и азиатских странах, где существует очень высокий спрос на пластическую хирургию. Пациентки хирургов просят выполнить им «ушивание» - процедуру, которая позволяет создать на верхней губе чувственный изгиб и сделать особенно заметным «лук Купидона».

Сообщается, что ушивание губ является достаточно болезненной и «кровавой» операцией, так как врачу приходится выполнять разрез по границе внешней части губы и слизистой. После этого удаляется немного ткани и разрез зашивается.



В то же время весь процесс занимает примерно полчаса и не требует госпитализации. Швы на губах снимают через неделю. В окончательном варианте такие губы приоткрывают зубы – считается, что это омолаживает и придает женскому лицу трогательный вид.

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