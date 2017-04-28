Новый тренд: увеличенные губы заменили ушитые

Новое веяние набирает популярность в Японии и азиатских странах, где существует очень высокий спрос на пластическую хирургию. Пациентки хирургов просят выполнить им «ушивание» - процедуру, которая позволяет создать на верхней губе чувственный изгиб и сделать особенно заметным «лук Купидона».



