В Алматы построят новую частную школу, еще четыре ЖК и два детских сада

При возведении жилых домов застройщики обязуются построить парковки на полторы тысячи мест и озеленить более двух гектаров территории города.

На заседании градостроительного совета было одобрено строительство специализированной частной школы и четырех многоквартирных жилых комплексов, которые позволят создать более двух тысяч рабочих мест, из которых 100 будут постоянными, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.





Кроме того, за счёт частных средств будут построены пристройка к школе и четыре детских сада, два из которых передадут в коммунальную собственность.





При возведении жилых домов застройщики обязуются построить парковки на полторы тысячи мест и озеленить более двух гектаров территории города.





Так, в Бостандыкском районе в мкр. Ерменсай 2/2 начнется строительство специализированной частной физико-математической школы на 528 мест с корпусами для начальных и старших классов, актовым залом, спортзалом, зоной для прогулок, игровых и спортплощадок. Школа планирует ежегодно выделять по 20 грантов на бесплатное обучение для детей из малообеспеченных семей.





Еще один утвержденный проект - строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания, детским садом и подземным паркингом по ул. Курмангазы 97 в Алмалинском районе. Проект предусматривает благоустройство прилегающей территории и возведение социальной инфраструктуры.





В ходе заседания был утвержден концептуальный проект многоквартирного жилого комплекса с детским садом и паркингом в Медеуском районе на пересечении улиц Бекхожина, Бегалина и Кастеева.





Застройщик за счет собственных средств осуществит пристройку к одной из школ города, а также реконструирует улицы Бекхожина и Каратаева.





Также в Бостандыкском районе в квадрате улиц Гагарина, Левитана, Радостовца, Дунаевксого было одобрено строительство многоквартирного жилого комплекса с детским садом и паркингом. Дошкольное учреждение передадут в коммунальную собственность. В этом же районе возведут многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом по ул. Каблукова 97а.



