Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Индонезии один из самых известных чтецов Корана прочитал аят о смерти и тут же умер

28 апреля 2017, 15:32

Печальный случай произошел на общественном мероприятии.

Джафар Абдур-Рахман был одним из самых известных кари (чтецов Корана) в Индонезии, сообщает wartakota.tribunnews.

24 апреля на одном из общественных мероприятий он читал Священный Коран. Он прочитал до второго аята из суры Мульк (смысл): «Который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас…» и тут же скончался.

Перевод Azan.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...