В Индонезии один из самых известных чтецов Корана прочитал аят о смерти и тут же умер
28 апреля 2017, 15:32
Печальный случай произошел на общественном мероприятии.
Джафар Абдур-Рахман был одним из самых известных кари (чтецов Корана) в Индонезии, сообщает wartakota.tribunnews.
24 апреля на одном из общественных мероприятий он читал Священный Коран. Он прочитал до второго аята из суры Мульк (смысл): «Который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас…» и тут же скончался.
Перевод Azan.kz
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