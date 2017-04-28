В Индонезии один из самых известных чтецов Корана прочитал аят о смерти и тут же умер

Джафар Абдур-Рахман был одним из самых известных кари (чтецов Корана) в Индонезии, сообщает wartakota.tribunnews





24 апреля на одном из общественных мероприятий он читал Священный Коран. Он прочитал до второго аята из суры Мульк (смысл): «Который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас…» и тут же скончался.







