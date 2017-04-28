В Караганде стартовал чемпионат Казахстана по ММА

28 апреля в Центре бокса им. С. Сапиева в Караганде стартовал V Чемпионат РК по ММА, который продлится два дня.

В чемпионате заявлено 104 спортсмена из 12 регионов Казахстана. Лучшие бойцы представляют свой регион в республиканском первенстве в 9 весовых категориях: до 52.2 кг, до 56.7 кг, до 61.2 кг, до 65.8 кг, до 70.3 кг, до 77.1 кг, до 84 кг, до 93 кг и до 120 кг, сообщает сообщает Zakon.kz





2017 год можно считать официальным началом женского ММА в Казахстане. Несмотря на то, что этот чемпионат официально проводится среди мужчин, некоторые женщины-спортсменки, все же, изъявили желание принять в нем участие. В рамках V Чемпионата Казахстана по ММА впервые свои силы в этом брутальном виде спорта попробуют девушки. Бой будет иметь показательный характер и выявят уровень подготовки спортсменок. Первый женский поединок в рамках чемпионата состоится в весовой категории до 52.2 кг между алматинкой Аян Турсын и спортсменкой, представляющей Восточно-Казахстанскую область, Эльмирой Серикбековой.





Впервые Чемпионат страны будет проведен под эгидой вновь созданной Ассоциации ММА Казахстана, в которую вошли Федерация ММА Казахстана и Казахстанская Федерация Смешанных Единоборств, являющаяся членом Международной Федерации Смешанных Единоборств - IMMAF.





В ходе пресс-конференции, председатель Ассоциации ММА Казахстана Асылбек Дюсенов рассказал о том, что данный чемпионат проходит по новым регламентам и правилам, утвержденным в Комитете физической культуры и спорта Министерства культуры и спорта РК. Изменения в правилах коснулись как формулы боя, экипировки бойцов, так и ряда разрешенных и запрещенных приемов. Также, теперь не допускается участие спортсменов-профессионалов в любительских чемпионатах, в целях создания равной конкурентной среды для молодых бойцов.





По итогам чемпионата и учебно-тренировочных сборов будет сформирован новый состав национальной сборной Казахстана, которая с достоинством представит страну на предстоящих чемпионатах Азии и мира, проводимых IMMAF в этом году в Сингапуре и Бахрейне.