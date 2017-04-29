Актюбинские дети смогут отдыхать в уникальном детском центре Оренбуржья. К такой договоренности аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев и губернатор Оренбургской области Юрий Берг пришли в ходе посещения детского центра «Солнечная страна», сообщает пресс-служба акима области.





Напомним, в течение двух дней 27-28 апреля в приграничном регионе проходили Дни Актюбинской области.





Бердыбек Сапарбаев в ходе пребывания в приграничном регионе ознакомился с деятельностью образовательно-оздоровительного центра для детей «Солнечная страна».





Центр работает круглогодично и ежегодно оздоравливает до двух тысяч детей в возрасте от 11 до 18 лет. Одновременно здесь могут отдыхать 140 человек.





Помимо лечения, для ребят предусмотрены уроки по общеобразовательным предметам, а также занятия с педагогами дополнительного образования.





В составе комплекса жилой и лечебные корпуса, отдельные жилые домики, спортивные площадки. Так, на территории центра имеются конюшня, футбольное поле, беговые дорожки, ролледром, картодром, баскетбольное поле, плавательный бассейн.





Аким области осмотрел лечебную часть, бассейн, кабинеты водолечения, массажа, спортивные залы, комнаты отдыха и классы.





- Очень рад, что наши регионы сотрудничают и в социальной сфере. Проект, действительно, уникальный, созданы прекрасные условия для оздоровления и отдыха детей. В самое ближайшее время здесь смогут отдохнуть и наши актюбинские дети. Мы направим в центр отличников учебы, спортсменов, талантливых ребят, детей, оставшихся без попечения родителей и малообеспеченных семей, - сказал Бердыбек Сапарбаев в ходе посещения.



