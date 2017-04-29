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Папа, вернись! Тройняшки не вынесли разлуки с уезжающим на работу отцом

29 апреля 2017, 11:10

По словам отца детей, такое в семье повторяется практически каждый день.

Трогательное видео появилось в китайском сегменте Интернета. Маленькие тройняшки бегут за машиной отца, когда тот уезжает на работу, пишет Life.

Судя по видео, сначала машина медленно удалялась, но потом, видимо, папа не смог сопротивляться тройному напору и остановился, чтобы ещё разок обнять детей на прощание.


По словам отца детей, такое в семье повторяется практически каждый день. Видео уже посмотрели тысячи людей.

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