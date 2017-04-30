«Я не чувствую половины тела»: Андрей Губин рассказал о болезни нервной системы

«Я считаю, что на меня идет охота. Я в бегах, поэтому особо не общаюсь… Но людей я очень люблю и остался таким же, каким был. Я немного более дерганый, но вы попробуете в моей ситуации быть не дерганым. Поэтому, конечно же, я на взводе», — рассказал артист.

Также артист добавил, что не жалеет о том, что до сих пор одинок: «Может, это жестоко звучит, но я не жалею, что не женился до сих пор. То есть у меня не было девушки, на которой я бы хотел жениться. У меня болит лицо, мне не до детей… Забота о детях — это проявление некой силы, а я за собой уследить не могу».

По словам Губина, его болезнь прогрессирует, а назойливое внимание со стороны поклонников его нервирует: «У меня „плывет“ вся левая сторона лица, на шее какие-то полосы… Я не чувствую половину тела, а врачи говорят, что все нормально. У меня губы синеют, все тело разваливается. Но я к этому привык».

Напомним, сейчас Андрею 42 года, однако выглядит он старше. По словам артиста, это связано с редкой болезнью нервной системы, которой Андрей страдает много лет. «У меня болит все тело», — признался певец в одном интервью.





Именно болезнь стала причиной столь внезапного ухода Губина со сцены в начале двухтысячных годов. С тех пор Андрей несколько раз выпускал песни и продюсировал других исполнителей, однако былого успеха добиться ему пока не удалось.