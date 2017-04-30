Стали известны подробности убийства пенсионерки в Караганде

23 апреля в одном из домов, расположенных по улице Металлистов, было обнаружено тело пенсионерки с топором в голове. Жертвой убийцы стала 55-летняя владелица квартиры.





Газета " Криминальные Новости " выяснила подробности произошедшего. По словам соседей, женщина вела замкнутый образ жизни. По крайней мере, ни к кому из них чаевничать не ходила, но всегда здоровалась, проходя мимо. Будучи гражданкой Российской Федерации, на пенсию вышла по законам соседнего государства и все время проводила дома.





В последний раз жильцы подъезда видели ее днем в пятницу, 21 апреля. Тревогу забила сестра Макарской, проживающая в соседнем микрорайоне. Родственницы еще накануне общались по телефону, а уже в воскресенье Елена перестала выходить на связь. Сестра с дочерью решили сходить к ней домой, но попасть в квартиру им так и не удалось. Зная, что Макарская должна находиться дома, родственница запаниковала. Она позвонила в полицию. Кроме того, пришлось вызвать специалистов ТОО «Карагандинская служба спасения ЧС».





- Мы с мужем весь день были на кладбище. Вернулись домой в пять часов. Поели и прилегли отдохнуть. Примерно в семь часов вечера меня разбудил странный шум за окном. Выглянула и увидела веревки, свисающие с крыши. И тут услышала женский голос, который подсказывал, какое именно окно им нужно, - рассказала жительница дома.





Как оказалось, на этих веревках спускались спасатели.





Открыв входную дверь, они первым делом впустили стражей порядка.





- Прошло совсем немного времени, и я услышала с верхних этажей женский плач, - отметила соседка.





В зале на кровати, расположенной напротив балкона, у стены лежала хозяйка квартиры. Из ее головы торчал топор. Судя по всему, убийце хватило одного удара - лезвие почти полностью вошло в череп.





Женщина лежала на левом боку, лицом к стене, по голову укрытая одеялом. Из чего следовало, что расправились с несчастной, когда она спала. Поэтому-то соседи и не слышали ничего подозрительного.





Главным подозреваемым стал единственный сын Макарской. Днем его видели разгуливающим во дворе. А потом он исчез. Для установления местонахождения подозреваемого был привлечен специалист-кинолог со служебной собакой.





Следственно-оперативная группа завершила работу на месте преступления глубокой ночью. Орудие убийства было направлено на биологическую экспертизу для выделения пото-жировых следов на рукоятке топора.





По словам соседей сын пенсионерки Игорь Макарский доставлял им немало хлопот.





- У него вроде как с головой не в порядке. Мы знали и всегда говорили, что рано или поздно он кого-нибудь убьет, - уточнили жильцы.





По их словам, лет пять назад он едва не взорвал подъезд, ставя какие-то эксперименты. Недавно устроил переполох, выбросив с балкона горящее одеяло, которое сам же поджег, куря сигарету. Оно упало под окна первого этажа. Пришлось вызывать спасателей, так как владельцы жилья решили, что в подвале произошел пожар. Участковому инспектору, которому поступил сигнал, так и не удалось побеседовать ни с Еленой Макарской, ни с ее сыном. Ему никто не открыл.





Как отметили соседи, мать и ее отпрыск часто ругались. Каждая очередная ссора завершалась громким хлопаньем входной двери - видимо, молодой человек после конфликта уходил из дома.





- Он имеет привычку шарахаться по ночам. А так как домофонного ключа у него нет, постоянно отключает его. Сколько раз предупреждали, чтобы не делал этого, толку никакого. Начали бояться, что в подъезд могут проникнуть воры. Да и сам он был не чист на руку, - сказали соседи.





На следующий день подозреваемого в тяжком деянии задержали в подвале соседнего дома. Как сообщили в пресс-службе ДВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 99 «Убийство». Как рассказали все те же жильцы, их соседа уже привозили на место преступления для проведения следственного эксперимента.



