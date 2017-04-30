Стали известны подробности убийства пенсионерки в Караганде
30 апреля 2017, 07:20
Подозреваемого в тяжком деянии задержали в подвале соседнего дома.
23 апреля в одном из домов, расположенных по улице Металлистов, было обнаружено тело пенсионерки с топором в голове. Жертвой убийцы стала 55-летняя владелица квартиры.
Газета "Криминальные Новости" выяснила подробности произошедшего. По словам соседей, женщина вела замкнутый образ жизни. По крайней мере, ни к кому из них чаевничать не ходила, но всегда здоровалась, проходя мимо. Будучи гражданкой Российской Федерации, на пенсию вышла по законам соседнего государства и все время проводила дома.
В последний раз жильцы подъезда видели ее днем в пятницу, 21 апреля. Тревогу забила сестра Макарской, проживающая в соседнем микрорайоне. Родственницы еще накануне общались по телефону, а уже в воскресенье Елена перестала выходить на связь. Сестра с дочерью решили сходить к ней домой, но попасть в квартиру им так и не удалось. Зная, что Макарская должна находиться дома, родственница запаниковала. Она позвонила в полицию. Кроме того, пришлось вызвать специалистов ТОО «Карагандинская служба спасения ЧС».
- Мы с мужем весь день были на кладбище. Вернулись домой в пять часов. Поели и прилегли отдохнуть. Примерно в семь часов вечера меня разбудил странный шум за окном. Выглянула и увидела веревки, свисающие с крыши. И тут услышала женский голос, который подсказывал, какое именно окно им нужно, - рассказала жительница дома.
Как оказалось, на этих веревках спускались спасатели.
Открыв входную дверь, они первым делом впустили стражей порядка.
- Прошло совсем немного времени, и я услышала с верхних этажей женский плач, - отметила соседка.
В зале на кровати, расположенной напротив балкона, у стены лежала хозяйка квартиры. Из ее головы торчал топор. Судя по всему, убийце хватило одного удара - лезвие почти полностью вошло в череп.
Женщина лежала на левом боку, лицом к стене, по голову укрытая одеялом. Из чего следовало, что расправились с несчастной, когда она спала. Поэтому-то соседи и не слышали ничего подозрительного.
Главным подозреваемым стал единственный сын Макарской. Днем его видели разгуливающим во дворе. А потом он исчез. Для установления местонахождения подозреваемого был привлечен специалист-кинолог со служебной собакой.
Следственно-оперативная группа завершила работу на месте преступления глубокой ночью. Орудие убийства было направлено на биологическую экспертизу для выделения пото-жировых следов на рукоятке топора.
По словам соседей сын пенсионерки Игорь Макарский доставлял им немало хлопот.
- У него вроде как с головой не в порядке. Мы знали и всегда говорили, что рано или поздно он кого-нибудь убьет, - уточнили жильцы.
По их словам, лет пять назад он едва не взорвал подъезд, ставя какие-то эксперименты. Недавно устроил переполох, выбросив с балкона горящее одеяло, которое сам же поджег, куря сигарету. Оно упало под окна первого этажа. Пришлось вызывать спасателей, так как владельцы жилья решили, что в подвале произошел пожар. Участковому инспектору, которому поступил сигнал, так и не удалось побеседовать ни с Еленой Макарской, ни с ее сыном. Ему никто не открыл.
Как отметили соседи, мать и ее отпрыск часто ругались. Каждая очередная ссора завершалась громким хлопаньем входной двери - видимо, молодой человек после конфликта уходил из дома.
- Он имеет привычку шарахаться по ночам. А так как домофонного ключа у него нет, постоянно отключает его. Сколько раз предупреждали, чтобы не делал этого, толку никакого. Начали бояться, что в подъезд могут проникнуть воры. Да и сам он был не чист на руку, - сказали соседи.
На следующий день подозреваемого в тяжком деянии задержали в подвале соседнего дома. Как сообщили в пресс-службе ДВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 99 «Убийство». Как рассказали все те же жильцы, их соседа уже привозили на место преступления для проведения следственного эксперимента.
Фото: kriminalka.kz.
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