Крымбек Кушербаев и Ислам Абишев проверили состояни русла Сырдарьи в зонах возможного затопления

В выходные аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев и председатель Комитета водных ресурсов МСХ РК Ислам Абишев совершили облет Жанакорганского, Шиелийского, Сырдарьинского, Жалагашского и Кармакшинского районов, проверив состояние берегов Сырдарьи в зонах возможного затопления, сообщает Zakon.kz.





Вместе с руководителями профильных учреждений они ознакомились с состоянием надувной плотины в Шиелийском районе, осмотрели новый мост в Сырдарьинском районе и окрестности аульного округа Жанажол в Кармакшинском районе.





- За январь-апрель текущего года водопропуск в Сырдарье составил около 13 млрд. кубометров. Подобный показатель за последние 117 лет был только в 1969 году. И объем воды может еще увеличиться, так как 2-16 мая по прогнозам ожидаются обильные осадки, к тому же еще не растаял снег на вершине Каратау. Однако думаю, что для жителей особой опасности нет. По всему руслу реки определены ответственные лица, установлено дежурство, к тому же сами жители проявляют сознательность и укрепляют прибрежную зону. Ведутся переговоры с соседним Узбекистаном о сбросе излишков воды в случае, если уровень реки еще повысится, - рассказал Ислам Абишев.





По словам акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева, для крестьян большой объем поливной воды – это благо. Однако, 85 процентов населенных пунктов области, где проживает 93 процента жителей, расположены вдоль Сырдарьи.





- Возникла опасность для 56 населенных пунктов, где проживают 357 тысяч человек. 84 тысячи домов могут оказаться в зоне затопления и 247 тысяч голов скота. Поэтому мы работаем совместно с Министерством сельского хозяйства, Комитетом водных ресурсов, органами ЧС, местными предпринимателями и т.д., чтобы обеспечить безопасное прохождение сезона половодья. Кроме того, на прошлой неделе с Премьер-Министром РК обсуждался проект строительства в Шиелийском районе водохранилища Кумискеткен с емкостью 600 млн. кубометров. Это водохранилище будет выполнять функцию контррегулятора, обеспечит поливной водой орошаемые земли и в то же время – водную безопасность региона. До 15-20 мая будем работать в чрезвычайном режиме, для того, чтобы достойно встретить эту большую воду и не дать ей превратиться в большую проблему, - сообщил К. Кушербаев.





Фото: Lenta.ru



