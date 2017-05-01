В Актобе в День единства народа Казахстана 115 представителей трудовой молодежи получили квартиры

В Актюбинской области проводится масштабное празднование Дня единства народа Казахстана. Традиционные гуляния проходят на всех площадках в районах и г. Актобе.

Специально к важному для Казахстана празднику в регионе приурочена сдача в эксплуатацию 115-квартирного малосемейного общежития для представителей трудовой молодежи.

Сегодня аким области Бердыбек Сапарбаев вручил работникам культуры, спорта, культуры, здравоохранения, образования ключи от квартир.

- Глава государства уделяет пристальное внимание созданию условий для молодых семей, трудовой молодежи. Отрадно, что сегодня, в День единства народа, вы получаете жилье. Будущее любой страны зависит от стабильности и единства. Стабильность, единство, модернизация - это ключевые ценности казахстанского общества, составляющие основу успешного казахстанского пути. Квартиры сегодня получат молодые специалисты. Они будут жить здесь, оплачивая только коммунальные усуги. Каждому из вас предстоит не только словом, но и своим делом внести вклад в расцвет родного края, родной страны. Это наш гражданский долг. Я уверен, что нет трудностей и проблем, которых мы не смогли бы преодолеть вместе, - подчеркнул аким области.

Проект реализован в рамках третьего направления программы «Дорожная карта занятости 2020». Общежитие состоит из 115 однокомнатных и двухкомнатных квартир, общая площадь которых составит 5,5 тыс. квадратных метров.

-Это счастливый день для нас. Казалось бы, совсем недавно мы создали семью, а уже сейчас государство выделило нам жилье. Хотелось бы поблагодарить Главу нашего государства, акима области за заботу и всяческую поддержку молодых семей. Мы будем трудиться на благо родной страны и внесем свой вклад в ее процветание, - сказала обладательница одной из квартир Асель Алиби кызы.



