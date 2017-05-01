В Кызылорде отмечают День единства народа Казахстана

1 мая в Кызылорде прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню единства народа Казахстана. Перед Домом дружбы состоялся форум «Казахстан – страна единого будущего». Аким области Крымбек Кушербаев поздравил жителей региона с праздником.

- Благодаря мудрой политике Елбасы Казахстан стал страной мира и согласия, примером для других государств. В нашей области дружно живут депортированные во время сталинских репрессий дальневосточные корейцы, приволжские немцы, северокавказские карачаево-балкарцы, чечено-ингуши, крымские татары и месхетинские турки. Казахи радушно приняли сосланных, и кызылординская земля стала их общим домом. Ведь на свете есть лишь одна сила, побеждающая все трудности, это – единство! – сказал аким области в своем выступлении.

В этот же день в городе прошли массовые гуляния и состязания по национальным видам спорта на центральной площади, выставка книг «Казахстан – земля дружбы» в областной универсальной библиотеке имени А.Тажибаева, выставка «Традиции чаепития казахского народа» в областном историко-краеведческом музее. От монумента «Сыр ана» до площади «Тагзым» был организован областной молодежный мотопробег «Менің елім», а в городском парке культуры и отдыха состоялось открытие сезона и концерт «Мелодия дружбы» вокально-инструментального ансамбля областной филармонии «Сыр самалы».