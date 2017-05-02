СМК предложил ввести в Казахстане налог на бороды

Высота волос на должна превышать 1 см 7 мм, а плотность – не более 9 волос на 1 кв. см.

Руководство, так называемого, Союза мусульман РК предложило заимствовать опыт Франции, Англии и России, где в прошлом вводили налог на бороду. По его словам уже разработана налоговая система для любителей пышной растительности. Глава Союза сообщил, что теологи намерены добиваться принятия соответствующего закона в парламенте , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на информацию СМК.





Согласно Проекту налоговой поправки в закон, которую предлагает СМК:





Борода (усы) черная длинной более 12, 4 см. Годовой налог – 1530 долларов США в год.





Борода (усы) рыжая длиной более 12, 1 см - 1214 долларов в год





Борода (усы) крашенная длинной более 11, 8 см - 1127 долларов в год





Борода (усы) на затылке длинной более 11, 6 см - 1038 долларов в год





Борода (усы) под мышками длинной более 10, 9 см - 841 доллар в год





Борода (усы) в области гениталий длинной более 10, 4 см - 12 долларов в год





Необходимо издать закон, регламентирующий параметры волосяного покрова. Известные специалисты в области медицины и теологии, как отметили в СМК, пришли к выводу, что высота волос на должна превышать 1 см 7 мм, а плотность – не более 9 волос на 1 кв. см. Они считают, что это благотворно влияет на здоровье человека и препятствует зарождению крамольных мыслей. В случае нарушения виновные должны привлекаться к ответственности.





Запрет на бороду и черные одеяния предполагается распространить на мусульман, христиан, иудеев, кришнаитов, буддистов и прочих.



