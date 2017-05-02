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Казахстанка Алина Сансызбай заняла третье место в 4 сезоне популярного шоу «Голос. Дети»

2 мая 2017, 11:13

Последний выпуск 4 сезона шоу «Голос. Дети» вышел в эфир 28 апреля. В финале за победу боролись Елизавета Качурак, Дениза Хекилаева и Алина Сансызбай.

Наша юная звездочка из Алматы - Алина Сансызбай завоевала третье место в популярном российском шоу "Голос. Дети" на "Первом канале". В финале проекта Алина выступила с песней "Шагай" П.Гагариной и набрала 42,7, что позволило ей попасть в суперфинал проекта, где она исполнила драйвовую композицию Уитни Хьюстон "Queen of the night", сообщает Zakon.kz




По информации из соцсетей, в финале за победу Алина боролась с Елизаветой Качурак и Денизой Хекилаевой. Увы, победителем шоу стала Елизавета Качурак из команды Димы Билана, которая блестяще исполнила песню Reflection британской певицы Лив Доусон.

Также наша Алина совместно со своими наставниками и участниками своей команды исполнила песню "Выбирай чудо".


Видео: www.youtube.com

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