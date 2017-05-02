Единое родительское собрание пройдет 12 мая в Казахстане
2 мая 2017, 11:20
Руководителям госучреждений будет поручено вовремя отпустить родителей с работы.
Единое родительское собрание пройдет по всему Казахстану 12 мая, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.
"Планируется проведение родительского собрания на республиканском уровне 12 мая. Количество участвующих в родительских собраниях очень маленькое, всего 10%. В связи с этим просим поручить всем руководителям государственных учреждений отпустить родителей в этот день вовремя на собрание", — сказал Сагадиев на заседании правительства во вторник.
Министр отметил, что на собрании будут обсуждаться вопросы избрания попечительских советов школ и сферы образования.
Также, по информации Сагадиева, 1 июня в Казахстане пройдет музыкальный парад школьников.
"В нем примут участие более 40 тысяч детей. Для того чтобы провести парад на высоком уровне, надеемся, что местные акимы и МВД окажут поддержку", — добавил он.
"Я думаю, нет нужды давать поручение по родителям. Каждый родитель должен сам принять решение об участии в собрании ради своего ребенка", — ответил Сагадиеву премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.
Источник: Sputnik Казахстан
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