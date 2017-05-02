Единое родительское собрание пройдет 12 мая в Казахстане

"Планируется проведение родительского собрания на республиканском уровне 12 мая. Количество участвующих в родительских собраниях очень маленькое, всего 10%. В связи с этим просим поручить всем руководителям государственных учреждений отпустить родителей в этот день вовремя на собрание", — сказал Сагадиев на заседании правительства во вторник.



