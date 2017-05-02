В Астане накрыли 50-метровый стол с национальными блюдами народов Казахстана

Богатый стол является одной из особенностей, объединяющих все народы, проживающие в Казахстане.

В честь Дня единства народа Казахстана в Астане прошел большой концерт с участием столичных творческих коллективов и национальных культурных центров. На сцене, установленной на площади у монумента «Қазақ Елі», были исполнены танцы народов и представлена традиционная кухня 25 различных национальностей, проживающих в Казахстане , сообщает столичное управление культуры, архивов и документации.





Праздник посетил аким Астаны, вместе с горожанами Асет Исекешев посмотрел концертную программу, отведал различных блюд и продемонстрировал мастерство в игре в асыки.





Первомайские народные гуляния начались с праздничного концерта «Ынтымағы жарасқан Мәңгілік ел». Перед горожанами и гостями города выступили творческие коллективы столицы – артисты Государственной академической филармонии и театра танца «Наз», а также Государственный Омский русский народный ансамбль, ансамбль «Туған жер» (г. Петропавловск) и ансамбль песни и танца «Вайнах». Коллективы исполнили казахские, русские, узбекские, украинские, кавказские народные песни и танцы. Кроме того, в концертной программе, посвященной празднованию Дня единства, приняли участие все национальные культурные центры.





Богатый стол является одной из особенностей, объединяющих все народы, проживающие в Казахстане. В честь праздника единства на площади у монумента «Қазақ Елі» был накрыт 50-метровый стол с национальными блюдами 25 народов нашей страны. Гости праздника смогли отведать блюда азербайджанской, узбекской, кыргызской, польской, корейской, украинской, белорусской, болгарской, армянской, курской, немецкой, еврейской и др. кухни.





Также на площади были организованы соревнования по национальным видам спорта. Все желающие смогли принять участие в перетягивании каната, асық ату и қазақша күрес.





Вечерняя праздничная программа продолжилась на городской площади у акимата города. Здесь прошел концерт под открытым небом с участием звезд казахстанской эстрады.



