В Астане накрыли 50-метровый стол с национальными блюдами народов Казахстана
2 мая 2017, 14:40
Богатый стол является одной из особенностей, объединяющих все народы, проживающие в Казахстане.
В честь Дня единства народа Казахстана в Астане прошел большой концерт с участием столичных творческих коллективов и национальных культурных центров. На сцене, установленной на площади у монумента «Қазақ Елі», были исполнены танцы народов и представлена традиционная кухня 25 различных национальностей, проживающих в Казахстане, сообщает столичное управление культуры, архивов и документации.
Праздник посетил аким Астаны, вместе с горожанами Асет Исекешев посмотрел концертную программу, отведал различных блюд и продемонстрировал мастерство в игре в асыки.
Первомайские народные гуляния начались с праздничного концерта «Ынтымағы жарасқан Мәңгілік ел». Перед горожанами и гостями города выступили творческие коллективы столицы – артисты Государственной академической филармонии и театра танца «Наз», а также Государственный Омский русский народный ансамбль, ансамбль «Туған жер» (г. Петропавловск) и ансамбль песни и танца «Вайнах». Коллективы исполнили казахские, русские, узбекские, украинские, кавказские народные песни и танцы. Кроме того, в концертной программе, посвященной празднованию Дня единства, приняли участие все национальные культурные центры.
Богатый стол является одной из особенностей, объединяющих все народы, проживающие в Казахстане. В честь праздника единства на площади у монумента «Қазақ Елі» был накрыт 50-метровый стол с национальными блюдами 25 народов нашей страны. Гости праздника смогли отведать блюда азербайджанской, узбекской, кыргызской, польской, корейской, украинской, белорусской, болгарской, армянской, курской, немецкой, еврейской и др. кухни.
Также на площади были организованы соревнования по национальным видам спорта. Все желающие смогли принять участие в перетягивании каната, асық ату и қазақша күрес.
Вечерняя праздничная программа продолжилась на городской площади у акимата города. Здесь прошел концерт под открытым небом с участием звезд казахстанской эстрады.
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