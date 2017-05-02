В Азербайджане задержали преступника, который съел свое ухо
2 мая 2017, 17:48
Известно, что во время одного из своих задержаний Фатуллаев демонстративно отрезал часть своего уха и съел, чтобы таким образом напугать сотрудников полиции и добиться собственной неприкосновенности.
Во время последнего задержания подозреваемый пытался бежать, перепрыгнув через забор, попал прямо в руки группы захвата, но полицейские говорят, что теперь номер с поеданием уха у задержанного не пройдет.
Особо опасного преступника задержали сотрудники Управления полиции Лянкяранского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. За решеткой оказался ранее неоднократно судимый 56-летний Фатуллаев Нариман Сафар оглу, известный в криминальной среде как "Пуля Нариман". Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Лянкяранского района. Ранее неоднократно судимый, в соответствии с Уголовным кодексом АР за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия, хулиганство с его применением, побег из-под конвоя, покушение на убийство, Фатуллаев с 2014 года разыскивался за умышленное убийство.
Генеральная прокуратура инкриминировала Фатуллаеву убийство с особой жестокостью, совершенное в корыстных целях, с применением разбоя и угроз, а также покушение на убийство с целью сокрытия следов преступления, совершенное в адрес двух или более лиц, покушение на повторное убийство и разбой с целью завладения имущества в крупном размере, с нанесением тяжкого вреда здоровью потерпевшего — в общей сложности по восьми статьям УК АР.
В 2008 году Фатуллаев во время разбойного нападения на семью ювелира Шукюра Ахмедова зарезал на месте его сына Шахина Ахмедова, а также напал на супругу последнего Азизу Ахмедову, женщина скончалась после госпитализации. До 2014 года правоохранители и не предполагали, что убийство Ахмедовых — дело рук Фатуллаева. Спустя несколько лет после убийства Фатуллаев инициировал свое задержание за хранение огнестрельного оружия и таким образом пытался избежать наказания за двойное убийство. Тогда мужчина отсидел в тюрьме два года и вышел на свободу. Но, как видно, Фатуллаев просчитался…
Известно, что во время одного из своих задержаний Фатуллаев демонстративно отрезал часть своего уха и съел, чтобы таким образом напугать сотрудников полиции и добиться собственной неприкосновенности. Во время последнего задержания Фатуллаев пытался бежать, перепрыгнув через забор на крышу курятника, но попал прямо в руки группы захвата. В Лянкяранском РУП отметили, что теперь у Фатуллаева номера с поеданием собственных ушей не пройдут.
Рамелла Ибрагимхалилова
Источник: Sputnik Азербайджан
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