Санаторий "Казахстан" оснащен эндоскопическим оборудованием нового поколения

Санаторий с бальнеологическими и грязевыми свойствами входит в группу Кавказские Минеральные Воды.

Медицинский Центр Управления Делами Президента Республики Казахстан на территории Российской Федерации располагает многофункциональным круглогодичным санаторием «Казахстан», расположенный в курортной зоне города Ессентуки, в 10 минутах ходьбы от минеральных источников «Ессентуки», передает Zakon.kz





Санаторий с бальнеологическими и грязевыми свойствами входит в группу Кавказские Минеральные Воды.





Ессентуки привлекателен своими природными лечебными факторами – чистый горный воздух, смешанные и хвойные леса, наличие в регионе 30 типов минеральных вод и более 130 источников, знаменитые на весь мир «Ессентуки-4,17, новая» и сульфидно-иловая грязь Тамбуканского озера, по составу близкое к грязям Мертвого моря и превосходящего его по содержанию органических веществ. Здесь ежегодно отдыхают и проходят реабилитацию порядка 5 000 человек.





Санаторий обладает собственной диагностической и лечебной базой на уровне мировых стандартов, что дает возможность гостям пройти полное медицинское обследование и оздоровление.

В числе оказываемых услуг отдыхающим и пациентам - полное и безболезненное эндоскопическое обследование. В частности,санаторий предлагает желающим пройти ультразвуковую диагностику поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, ректороманоскопию (исследования прямой кишки) и эзофагогастородуоденоскопию (исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки).

С развитием эндоскопической техники, санаторий «Казахстан» оснащен современным видео-эндоскопическим оборудованием фирмы «Olympus», благодаря которому стало возможным рассмотреть отдельные элементы слизистой оболочки.





Эндоскопическое исследование позволяет выполнить прицельную биопсию из предполагаемого патологического очага для последующего гистологического исследования, что необходимо для подтверждения диагноза и определения тактики лечения пациента.





Располагая современной лечебно-диагностической базой, лечебными программами, а так же наличием благоприятных климатических условий, санаторий «Казахстан» в городе Ессентуки проводит реабилитацию пациентов с патологией органов пищеварения.





Комплекс специальных процедур с курсовым применением минеральной воды, диетотерапии, физиотерапевтических процедур, бальнео и грязелечения, оказывают выраженное противовоспалительное действие при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.





Санаторий «Казахстан» предлагает своим гостям воспользоваться услугами кабинета эндоскопии и совместить отдых с полным и полезным обследованием.



