Какие улицы будут перекрыты 3-4 мая в Астане

Затруднено движение будет сразу на несколько улицах.

3 и 4 мая т.г. с 10.00 до 12.00 часов в период проведения Министерством Обороны РК тренировок и репетиций на площади «Қазақ Елі военного парада 07 мая т.г., посвященного 25-тилетию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Астаны.





Затруднено движение будет сразу на несколько улицах:





- от ст.40-я по ул.Байыркум, до мостовой развязки ул.Кошкарбаева;

- ул.Кошкарбаева от мостовой развязки до пр.Б.Момышулы;

- пр.Тауельсыздык от ул.Б.Майлина до ул.Нажимеденова (школа);

- ул.Ш.Калдаякова от моста М3 до пр.Тауельсыздык;

- ул.Нажмиденова от ул.Ш.Калдаякова до ул.Сарыколь;

- ул.Байтурсынова от ул.Кошкарбаева до ул.Сарыколь;

- ул.Кошкарбаева от пр.Б.Момышулы до ул.Сарыколь;

- пр.Б.Момышулы от ул.Сатпаева до ул.Дарабоз.





В этой связи, а также в целях исключения заторовых ситуаций необходимо заблаговременно выбрать наиболее оптимальный маршрут передвижения.







