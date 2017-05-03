Какие улицы будут перекрыты 3-4 мая в Астане
3 мая 2017, 08:38
Затруднено движение будет сразу на несколько улицах.
3 и 4 мая т.г. с 10.00 до 12.00 часов в период проведения Министерством Обороны РК тренировок и репетиций на площади «Қазақ Елі военного парада 07 мая т.г., посвященного 25-тилетию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Астаны.
Затруднено движение будет сразу на несколько улицах:
- от ст.40-я по ул.Байыркум, до мостовой развязки ул.Кошкарбаева;
- ул.Кошкарбаева от мостовой развязки до пр.Б.Момышулы;
- пр.Тауельсыздык от ул.Б.Майлина до ул.Нажимеденова (школа);
- ул.Ш.Калдаякова от моста М3 до пр.Тауельсыздык;
- ул.Нажмиденова от ул.Ш.Калдаякова до ул.Сарыколь;
- ул.Байтурсынова от ул.Кошкарбаева до ул.Сарыколь;
- ул.Кошкарбаева от пр.Б.Момышулы до ул.Сарыколь;
- пр.Б.Момышулы от ул.Сатпаева до ул.Дарабоз.
В этой связи, а также в целях исключения заторовых ситуаций необходимо заблаговременно выбрать наиболее оптимальный маршрут передвижения.
Фото: Sputnik Казахстан
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